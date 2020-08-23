Цены на еду в СССР сравнили с украинскими: где оказалось дешевле

Дешевизна продуктов питания в СССР на самом деле преувеличена. На среднюю зарплату работающий человек в современной Украине может купить почти на треть больше еды, чем житель Союза в 1985 году.

Это показали рассчеты, сделанные в материале "КП в Украине".

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Автор материала отметил, что сравнивать продуктовые корзины "тогда" и "сейчас" довольно сложно. К примеру, сейчас нормой является наличие свежих овощей – огурцов, помидоров и зелени – в любое время года. Во времена СССР они появлялись только в сезон.

Такие продуктовые позиции, как бананы, апельсины и бутилированную воду тоже не получится сравнить.

"Некорректно сравнивать и цены на овощи. Например, в 1985 году картофель стоил 15 копеек за килограмм. В Украине цена килограмма колеблется довольно существенно не только в течение сезона, но и в зависимости от урожая в том или ином году. Во времена СССР цены на овощи держались стабильными столько, на сколько хватало их запасов. То есть если какой-то товар начинал заканчиваться в конце сезона, то не дорожал, а просто исчезал из продажи. Альтернативой были рынки, где продавалось все, но цена была в 2-3 раза дороже.

"Поэтому мы решили вычеркнуть из продуктовой корзины все товары, которые имеют сезонные колебания и которых попросту не было во времена СССР в продаже – замороженные овощи и бутилированную воду, а оставить только продукты длительного хранения, цены на которые практически не меняются в течение года", – объяснил автор.

Также были взяты государственные цены на мясо времен СССР (государство продавало мясо плохого качества, а у частников на рынках цены были в 2 раза выше).

"И вот что в итоге получилось. Продуктовая корзина для семьи из 4 человек на неделю в Украине сегодня стоит 1097,45 грн, или 9,5% от средней зарплаты, а в 1985 году такой же набор продуктов обошелся бы в 23,07 рубля, или 13,2% от средней зарплаты. Разница больше чем на треть. Возможно, в пользу современности играет тот факт, что в советской статистике указывались средние цены на товары по всей стране. Например, куриные яйца в Киеве тогда стоили от 80 копеек до 1 рубля 20 копеек за десяток в зависимости от размера, а сахар - 78 копеек за килограмм, тогда как Росстат дает усредненную цену по всему СССР - сахар по 86 копеек за килограмм и яйца по 1 рублю 3 копейки за десяток. Мы же в своих расчетах брали минимальные цены в Киеве. Но даже если брать поправку на это, продукты для работающего человека сегодня будут дешевле, чем в середине 80-х", – объяснил автор.

Сравнение цен на продукты в Украине и СССР kp.ua

Сравнение цен на продукты в Украине и СССР kp.ua

То есть, сейчас продуктовый набор в магазине по отношению к средней зарплате сейчас как минимум на треть дешевле, чем в хваленые сытые времена СССР. Да и продуктовый ассортимент на полках магазинов сейчас куда как разнообразнее.

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