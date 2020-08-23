Цены на еду в СССР сравнили с украинскими: где оказалось дешевле

Ярослав Маркин Личные финансы 04:20, 23.08.2020

Дешевизна продуктов питания в СССР на самом деле преувеличена. На среднюю зарплату работающий человек в современной Украине может купить почти на треть больше еды, чем житель Союза в 1985 году.

Это показали рассчеты, сделанные в материале "КП в Украине".

Как считали

Автор материала отметил, что сравнивать продуктовые корзины "тогда" и "сейчас" довольно сложно. К примеру, сейчас нормой является наличие свежих овощей – огурцов, помидоров и зелени – в любое время года. Во времена СССР они появлялись только в сезон.

Такие продуктовые позиции, как бананы, апельсины и бутилированную воду тоже не получится сравнить.

"Некорректно сравнивать и цены на овощи. Например, в 1985 году картофель стоил 15 копеек за килограмм. В Украине цена килограмма колеблется довольно существенно не только в течение сезона, но и в зависимости от урожая в том или ином году. Во времена СССР цены на овощи держались стабильными столько, на сколько хватало их запасов. То есть если какой-то товар начинал заканчиваться в конце сезона, то не дорожал, а просто исчезал из продажи. Альтернативой были рынки, где продавалось все, но цена была в 2-3 раза дороже.

"Поэтому мы решили вычеркнуть из продуктовой корзины все товары, которые имеют сезонные колебания и которых попросту не было во времена СССР в продаже – замороженные овощи и бутилированную воду, а оставить только продукты длительного хранения, цены на которые практически не меняются в течение года", – объяснил автор.

Также были взяты государственные цены на мясо времен СССР (государство продавало мясо плохого качества, а у частников на рынках цены были в 2 раза выше).

"И вот что в итоге получилось. Продуктовая корзина для семьи из 4 человек на неделю в Украине сегодня стоит 1097,45 грн, или 9,5% от средней зарплаты, а в 1985 году такой же набор продуктов обошелся бы в 23,07 рубля, или 13,2% от средней зарплаты. Разница больше чем на треть. Возможно, в пользу современности играет тот факт, что в советской статистике указывались средние цены на товары по всей стране. Например, куриные яйца в Киеве тогда стоили от 80 копеек до 1 рубля 20 копеек за десяток в зависимости от размера, а сахар - 78 копеек за килограмм, тогда как Росстат дает усредненную цену по всему СССР - сахар по 86 копеек за килограмм и яйца по 1 рублю 3 копейки за десяток. Мы же в своих расчетах брали минимальные цены в Киеве. Но даже если брать поправку на это, продукты для работающего человека сегодня будут дешевле, чем в середине 80-х", – объяснил автор.

Сравнение цен на продукты в Украине и СССР
kp.ua
Сравнение цен на продукты в Украине и СССР
kp.ua

То есть, сейчас продуктовый набор в магазине по отношению к средней зарплате сейчас как минимум на треть дешевле, чем в хваленые сытые времена СССР. Да и продуктовый ассортимент на полках магазинов сейчас куда как разнообразнее.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 66 лет назад 19 февраля 1954 года Крым от РСФСР передали УССР с формулировкой "крайне запущенная область". Украина восстановила регион, но после аннексии Россией он снова "почти убит".

  • Люди, ностальгирующие по СССР, любят вспоминать, какие в нем были низкие цены. Правда, если сравнить их с зарплатами того времени, становится ясно, что, кроме самых простых продуктов, денег мало на что хватало.

  • Жители СССР, которым пропаганда рассказывала о производстве тысяч танков и "самой передовой науке", в обычной жизни были вынуждены ремонтировать очки синей изолентой и искать советы, как из "ушей" от старой меховой шапки сделать для детей дефицитные варежки.

  • Бытовая техника в СССР стоила заоблачных денег. Так, телевизор с экраном 3х4 см стоил как две зарплаты, а в 60-е годы позволить себе холодильник могли только 5% семей "сверхдержавы".

  • Рассказы о небывалой технологичности и надежности советской бытовой техники в большинстве случаев оказываются мифами. В большинстве случаев лучшие примеры – украдены (или реже – куплены) на Западе.

  • Один из ныне популярных "советских" мифов состоит в том, что якобы "до перестройки в Союзе жили очень сытно". Однако кадры из магазинов из фильмов, чудом пропущенные цензурой, в пыль разбивают это утверждение.

  • Обычные бананы в Советском союзе были жутким дефицитом и считались деликатесом. Чтобы их "достать", люди часами стояли в очередях, а купив, зачастую не знали, как их нужно есть.

  • Конфеты хорошего качества в СССР были таким же дефицитом, как и любые другие нормальные продукты. Детям их давали по 1-2 штуки, а вместо сладостей все грызли сладкие брикеты из киселя-концентрата.

  • "Колбаса по 2,20" – один из символов, по которому тоскуют "фанаты совка" и с которого смеются противники строя. Тогда это был продукт далеко не ежедневного потребления, а из-за дефицита мяса практически всю продукцию мясокомбинатов из Украины вывозили в Москву.

  • В том, что знаменитая советская "вареная колбаса по 2,20" на 99% состояла из лучшего мяса, могут быть уверены лишь те, кто или не читал советских ГОСТов, или открывал их только на первой странице.

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