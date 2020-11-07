Цена на газ взлетела на 23%: в Кабмине показали новую стоимость

В Украине стоимость импортного газа за месяц, с октября по ноябрь, выросла на 23% – с 3955,7 до 4848,3 грн за тысячу кубометров. Такое подорожание отобразится и на тарифах для украинцев.

Как сообщило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, если по состоянию на 1 октября газ обходился в 140,5 долларов (усредненная стоимость с начала сентября до начала октября), то уже 1 ноября цена составила 171,2 доллара (стоимость с начала октября до начала ноября).

С 1 августа украинцы покупают газ по нерегулируемым тарифам. На рынке есть десятки разных поставщиков и семьи сами могут выбирать, у кого и по каким ценам покупать. Подорожание импортного топлива со временем приведет к росту тарифов в платежках простых украинцев.

Отметим, как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине цены на газ будут расти до февраля 2021 года. При этом на данный момент спрогнозировать цены на голубое топливо практически невозможно. Об этом рассказала аналитик "Украинской энергетической биржи" Оксана Запорожская. По ее оценкам, подорожание может длиться аж до февраля 2021 года.

"Сейчас на УЭБ цены ресурса октября и ноября торгуются в похожем ценовом диапазоне – около 6500 грн за тыс. кубометров с НДС. Пока наблюдается динамика к росту, но когда будет предел и переход к снижению, сказать точно невозможно. Ориентировочно это будет в феврале 2021 года", – рассказывает Запорожская.

Как сообщал OBOZREVATEL, в "Нафтогазе" заявили, что будут судиться с поставщиками из-за долгов за газ, который поставлялся населению на условиях ВСО (по ценам ниже, чем для предприятий). Они достигли 24 млрд грн.

Кабинет министров в середине августа позволил отключать газ. Если раньше компании были обязаны поставлять газ всем бытовым потребителям и религиозным организациям на своей лицензионной территории, то сейчас это условие изъяли.