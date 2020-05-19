Цена на газ по прогнозам Bloomberg упадет ниже нуля: почему украинцам все равно придется платить

Крупнейшее американское информационное агенство Bloomberg со ссылками на экспертов спрогнозировало движение цен на газ по "нефтяному сценарию". Фактически хранилища голубого топлива могут быть полностью заполнены, а цена на бирже упасть до отрицательной отметки.

О том, почему может резко подешеветь газ и как это повлияет на украинцев – читайте в материале OBOZREVATEL.

Рынок газа может повторить судьбу нефти?

Пока сказать точно сложно. Аналитики Bloomberg на днях заявили, что газ идет по пути "черного золото", когда нефть упала до отрицательных отметок. Причины все те же: ценовые войны между государствами ( об этом подробнее чуть позже), сокращение спроса и переполненные хранилища.

Если в обычное время удается заполнить всего 38% хранилищ, то сейчас показатель достиг 66%. Опрошенные Bloomberg эксперты отмечают, что снижение цен на газ будет "особенно разрушительным" для американских добывающих компаний. Также пострадают российские и норвежские газодобытчики – себестоимость газа в этих странах существенно выше, чем в Катаре, и последние две страны уже сократили экспорт газа в Европу.

Сейчас все зависит от Катара, который ранее продавал свой газ в Азию, но где сейчас из-за коронавируса снизился спрос. Вместо этого голубое топливо поставляют в северо-западную Европу. И если Катар решит снизить цены, при низкой себестоимости он может спровоцировать мощный удар по европейским странам-экспортерам голубого топлива.

Что, если цена опустится ниже нуля?

Даже если предположить, что в конкретный день цены на голубое топливо будут ниже нуля (газ нужно будет куда-то девать и фактически покупателю будут доплачивать за хранение), на Украину такая ситуация повлияет не так кардинально.

За голубое топливо в любом случае придется платить. Транспортировка и распределение газа, налоги на импортное топливо – все это приведет к тому, что даже при нулевой цене конечному потребителю – украинским семьям – все равно придется отдавать как минимум несколько гривен за кубометр.

Правда, украинские эксперты настроены куда более пессимистично и считают, что до такого падения ситуация не дойдет.

"Нефтяная составляющая, ожидаемо, не принесет значительного снижения цен в Европе и в Украине – то есть можно говорить, что отрицательных цен газа, аналогично с котировками нефти, не будет. Тот минимум рыночной цены в Украине, который ожидается в апреле-мае, не должен быть ниже 3500 грн/тыс куб. м. с НДС", – рассказывает представитель Украинской энергетической биржи Оксана Запорожская.

Почему это происходит?

Страны экспортеры-нефти договариваются об ограничениях добычи в рамках ОПЕК. Газового аналога не существует, поэтому регулировать объемы экспорта сложно. В 2009-м Катар уже заливал Европу дешевым голубым топливом. И теперь руководство этого государства придется выбирать: либо осваивать европейский рынок, нарываясь на конфликт с Россией и даже США (также занимаются экспортом сжиженного газа), либо же ограничивать добычу.

У российского "Газпрома" себестоимость голубого топлива около 63 долларов за тысячу кубометров. В Европе же цены уже достигли 53,7 долларов. Так, на крупнейшем газовом хабе TTF в Нидерландах стоимость по сравнению с апрелем упала на 20% (составляет около 54 долларов). Год назад было в три раза больше!

Причин для такой тенденции несколько. Одна из главных – сокращение производства, что привело к снижению спроса на энергоресурсы по всему миру. Если раньше спрос в Азии оставался на стабильно высоком уровне, то сейчас коронавирус ударил по всем. Кроме того, в Европе была теплая зима, что также снизило спрос.

И сейчас от того, как поведет себя Катар, зависят будущее цены на голубое топливо во всей Европе. А вместе с тем и судьба экспортеров-газа, в том числе и России.