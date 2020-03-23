Царев пожаловался, что российский банк признал его террористом

Сбежавший в Россию экс-регионал и сторонник "русского мира" Олег Царев пожаловался, что российский банк хочет закрыть его счет – в учреждении опасаются за репутацию из-за такого клиента.

Об этом Царев написал в Twitter. "Росбанк просит меня закрыть счёт, открытый пять лет назад. Банк опасается репутационных рисков, если всплывет, что "террорист" пользуется их карточкой. Символично, что банк со словом "Россия" в названии, поддерживает санкции против сторонников "Русской весны", – обиженно заявил Царев.

Царев пожаловался на "Росбанк"

Он добавил, что попробует открыть счет в приближенном к Кремлю банке ВТБ.

Царев пожаловался на банк Twitter / Олег Царев

В комментария пользователи Twitter сразу нашли причину такого отношения банка к Цареву. "Меня лично наводит на некоторые мысли тот факт, что на эмблеме "Росбанка" изображён флаг ОУН-УПА", – пошутил ZhenDozZ.

Комментарии к посту Царева Twitter / Олег Царев

И даже предложили пособнику боевиков способ обойти блокировку. "Там на обратной стороне карты есть информация, как обойти эти подводные камни. Сфоткай, и я тебе покажу", – предложил BorisArt.

Комментарии к посту Царева Twitter / Олег Царев

Также люди заметили, что на самом деле это не российский банк, а французский, потому он и переживает за репутацию. "На карте же написано Societe Generale Group. Французы это, и "Россия" у них нет в названии, есть "Рос", которое конечно ассоциируется с Россией, но юридически не идентичен", – написал Алексей Чижан.

Комментарии к посту Царева Twitter / Олег Царев

Почему случай с Царевым – только начало

Блогер Денис Казанский по этому поводу отметил, что произошедшее с Царевым – не удивительно. В последнее время все больше выясняется правды про "героев "Новороссии" и их настоящие "подвиги" 2014 года.

"Уже даже в России к этому отребью испытывают брезгливость, не хотят связываться. Дело Мозгового, которого признал разбойником и убийцей подконтрольный России Луганский суд, стало для бизнеса очевидным сигналом. Конъюнктура изменилась, профессиональные "новоросы" больше не нужны, и мараться о них не стоит", – написал Казанский.

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на то, что террористы "ДНР" не подтвердили ни один случай заражения коронавирусом на оккупированных территориях, ситуация в донецких больницах критическая.

Террорист "ДНР" Сергей Лашин из Пермского края признался на камеру, что войну на Донбассе в 2014 году развязало не местное "ополчение", а российские наемники.

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