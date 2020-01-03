"Трудился честно!" У экс-нардепа "козака" Гаврилюка нашли трехэтажный дом в Карпатах

Бывшего нардепа "козака" Михаила Гаврилюка заподозрили в строительстве трехэтажного дома в Карпатах. При этом официально у него не было никаких сбережений, а из доходов – только зарплата.

Практически готовый дом площадью 550 кв. м. находится в селе селе Нижний Березов (Косовский район, Ивано-Франковская область). Рядом с ним – озеро, река и водопад. Видео строительства, снятое журналистом Василием Крутчаком, опубликовал сайт TK Media. (Чтобы посмотреть ролик, доскролльте до конца страницы).

В начале видео журналист спросил у местных жительниц, как проехать к водопаду и озеру, на котором строится трехэтажный дом. Он указали направление и сказали, что дом принадлежит "Гаврилюкам".

На самой стройке он поговорил с работников, у которого спросил, на месте ли Михаил Гаврилюк. Мужчина представляется братом тестя Гаврилюка и позвонил своему брату Ивана (отцу жены Гаврилюка), "будет ли Михась (на стройке, - Ред.) или нет".

Журналист прошелся по участку, который выходит к пруду.

"Вот это водопад возле домика, который построил Михаил Гаврилюк. Вот река течет, водопад. Я реально радуюсь, что его депутатство зря на прошло. Трудился чесно. И сразу домик Гаврилюка. Красота!", – прокомментировал увиденное журналист.

Он отметил, что в декларации Гаврилюка суммы, которая могла бы позволить построить "хоромы" на 550 квадратных метров, землю и пруд, нет.

"Если все перевести в доллары, то выходит примерно $16 тысяч. Вы же понимаете, что за эту сумму это не построится", – сказал Крутчак.

Издание сообщает, что в августе 2019 перед перед увольнением с должности Гаврилюк задекларировал 381 тыс. грн зарплаты.

"Из декларации Гаврилюка следует, что у него нет других доходов и денежных сбережений. Супруга экс-парламентария задекларировала 6880 гривен помощи от государства при рождении ребенка. Также у семьи Гаврилюка есть автомобиль SSANG YONG 2008 года выпуска. Гаврилюк указал, что приобрёл его за 98 000 гривен (около $4 тыс. на момент покупки)", – сказано в публикации.

Дом, который предположительно принадлежит Михаилу Гаврилюку tk.media

Также в декларации бывшего нардепа отсутствовала информация о доме в Карпатах, объектах незаконченного строительства или владении участком, который показал журналист.

Михаил Гаврилюк

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