Три дня без воды: в Луганской области разрешилось крупное ЧП

В городе Лисичанск Луганской области восстановили подачу воды в жилые дома, больницы и садики.

Об этом сообщают в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"21 августа восстановлено электроснабжение 3 насосных станций и 2 канализационных насосных станций КП "Лисичанскводоканал", которые были отключены 19 августа в результате задолженности за электроснабжение. По состоянию на 7:00 22 августа осуществляется заполнение системы водой. Остается обесточенной 1 насосная станция "Приволье", – говорится в суточной сводке ГСЧС.

Последние двое суток техническую и питьевую воду людям привозили в цистернах. Всего за время ЧП развезли 253 кубометра воды.

Накануне вечером глава Луганской ОГА Виталий Комарницкий написал, что депутаты Лисичанского горсовета выделили 2,2 млн грн для погашения задолженности перед энергетиками. "Сейчас энергетики выехали для проведения работ. Часть города будет подключена к водоснабжению уже сегодня, а остальные завтра утром", – написал Комарницкий.

В Лисичанске возобновили подачу воды Телеканал UA: ДОНБАС

Как сообщал OBOZREVATEL, в Луганской области сразу три города остались без водоснабжения. Местный водоканал обесточили из-за долгов по электроэнергии. В ГСЧС сообщили, что без воды остались жители городов Новодружеск, Приволье и частично Лисичанск (всего около 80 тыс. абонентов).

Во вторник, 20 августа, коммунальные службы и спасатели ГСЧС начали развозить воду в цистернах.

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