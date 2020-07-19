Третьякова пожаловалась на слишком низкую зарплату нардепов

Глава парламентского комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова считает, что нынешней зарплаты нардепа не хватает для качественной работы.

В интервью "Громадському" нардеп от "Слуги народа" заявила, что она слишком низкая.

"Депутатская заработная плата не только для депутата. Она небольшая, можно даже сказать, что на самом деле для того, чтобы обеспечить работу народного депутата, она слишком низкая", – отметила Третьякова.

Она пояснила, что в среднем нардепам начисляют 42 тысячи гривен в месяц, но после вычета налогов они получают 32-35 тысяч.

Также глава комитета ВР пожаловалась, что не успевает сформировать расходы, потому что выплаты происходят только раз в месяц – без авансов.

Кроме того, Третьякова считает, что на помощников выделяется слишком мало денег.

"Народный депутат обязан иметь юридическую поддержку, организационную... Должен быть контроль того, что отображается в СМИ. Кроме того, должен быть личный помощник, который будет формировать твое расписание... На помощников предоставляется 42 тысячи гривен на четырех человек. Этого мало", – отметила нардеп.

По ее словам, в таких условиях невозможно работать максимально эффективно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне вокруг заявления нардепа Галины Третьяковой вспыхнул скандал. В сети появилось видео, на котором она говорила о том, что у людей, которые заводят детей ради социальных выплат, они рождаются "низкого качества".