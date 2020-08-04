Третьякова не смогла озвучить сумму достойной зарплаты нардепа. Видео

Народный депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова заявила, что повышение прожиточного минимума в Украине не приведет к увеличению зарплат депутатов. В то же время она не смогла объяснить, сколько государство должно платить народным избранникам.

Об этом она сказала, объясняя особенности законопроекта №3515, который приведет к кардинальному повышению прожиточного минимума, говорится в сообщении Telegram-канала PavlovskyNews (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Третьякова заявила, что в законопроекти все заработные платы НАБУ, ГБР, Счетной палаты, народных депутатов "отвязаны" прожиточного минимума.

"Таким образом увеличение этого показателя не влияет на размер заработных плат депутатов и других", – сказала Третьякова.

Она добавила, что увеличение зарплаты нужно "не ей", однако оно влияет на доходы других простых украинский – помощников народных депутатов, юристов.

"Это рабочие места украинском. Поэтому я имела в виду комплекс финансирование института народного депутата, со всеми затратами", – отметила Третьякова.

На вопрос, то какая конкретная цифра надо депутатам, она сказала, что не может ее назвать, потому что является сторонницей другого подхода к подсчету оплаты труда.

"Я поклонница проектных подхода: вычислять те расходы, которые есть, а не те, которые кто-то захотел. И мои прихоти украинский народ также не выполнять, если они не обоснованы", – подытожила депутат.

Галина Третьякова о зарплатах депутатов PavlovskyNews

Как сообщал OBOZREVATEL, "Слуги народа" во главе с руководителем профильного комитета Галиной Третьяковой зарегистрировали законопроект №3515, который приведет к росту прожиточного минимума практически (ПМ) в два раза. Однако при этом большинство социальных гарантий отвяжут от этого показателя.

Глава парламентского комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова считает, что в этом зарплаты нардепа не хватает для качественной работы.