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10 октября • обновлено в 21:34
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Тратил больше, чем получал: появились скандальные данные об экс-прокуроре АТО Кулике

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Бывший военный прокурор сил Антитеррористической операции Константин Кулик потратил на лечение в Германии 311 тысяч гривень и купил автомобиль Mercedes 600 1998 года выпуска.

Об этом со ссылкой на рассекреченные Национальным агентством по предотвращению коррупции данные сообщает Слідство.Інфо.

Так, в декларации указано, что в 2015 году Кулик заработал почти 900 000 гривен и задекларировал 160 000 гривен наличными.

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Рассекречены декларации Кулика

Рассекречены декларации Кулика

В 2016 году получил почти вдвое меньшую зарплату – 480 000 гривень, и задекларировал 200 000 наличными. А также указал, что пользовался Mercedes-benz S600 1998 года.

В 2017 году прокурор задекларировал 650 000 гривень зарплаты и 200 000 гривень наличными.

В 2018 году Кулик заработал более 660 000 гривень. Также он задекларировал 300 000 гривен подарка от матери и 450 гривень гонорара от ПриватБанка. В 2018-м он потратил почти половину зарплаты на лечение в Германии, а 81 000 гривень – на обучение ребенка. Кроме этого, Кулик приобрел автомобиль Mercedes-benz S600, которым ранее пользовался, за 48 000 гривень.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее САП обвиняла Кулика в незаконном обогащении. На судебные заседания он не являлся, отдыхая при этом на элитном курорте.

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Персона
Константин Кулик
Место
Украина
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Qurd Boz
Qurd Boz
Obıknovennıy xabarnik...
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Херой -варюга или варюга -херой.
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Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
Дайте человеку нормально жить, он в окопах вшей кормил.
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