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1 февраля • обновлено в 21:31
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Только 4 заплатили сами: Дубинский раскрыл, кто дал деньги на поездку "слуг" в Давос

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Только четверо из 20 депутатов фракции "Слуга народа", которые посетили швейцарский Давос, оплатили свою поездку самостоятельно.

Такое заявление на странице в Facebook сделал нардеп от СН Александр Дубинский. Сами оплатили поездку, по его данным, Дмитрий Наталуха, Леся Забуранна, Сергей Нагорняк, Вадим Галайчук.

Дубинский считает, что Фонд Сороса оплатил поездку Марины Бардиной (помощнице Сергея Лещенко в прошлом созыве Верховной Рады).

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Только 4 депутата "Слуги народа" самостоятельно оплатили поездку в Давос

Только 4 депутата "Слуги народа" самостоятельно оплатили поездку в Давос

Коллаж

Всем остальным депутатам расходы якобы полностью покрыл олигарх Виктор Пинчук. В списке, который опубликовал Дубинский, такие имена:

  • Давид Арахамия;

  • Александр Корниенко;

  • Алексей Жмеренецкий;

  • Андрей Жупанин;

  • Дмитрий Киселевский;

  • Евгения Кравчук;

  • Галина Михайлюк;

  • Юлия Овчинникова;

  • Роксолана Пидласа;

  • Дмитрий Припутень;

  • Егор Чернев;

  • Остап Шипайло;

  • Елена Шуляк;

  • Святослав Юраш;

  • Елизавета Ясько.

Дубинский добавил, что большинство депутатов, которые воспользовались помощью Пинчука, официальные миллионеры.

Только 4 заплатили сами: Дубинский раскрыл, кто дал деньги на поездку "слуг" в Давос

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, за полет премьер-министра Украины Алексея Гончарука на экономический форум в Давосе Кабинет министров заплатил немного меньше 18 тысяч гривен.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Экономический форум в Давосе
Персоны
Джордж Сорос Елизавета Ясько Виктор Пинчук Александр Корниенко Давид Арахамия Александр Дубинский
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа политика
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