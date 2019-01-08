Электроэнергия в Украине подорожает: когда и на сколько вырастут тарифы

Запуск в Украине с 1 января новой модели розничного рынка электроэнергии на первом этапе не повлияет на суммы в платежках для украинцев. Однако в перспективе экономически обоснованные тарифы на электричество будут на 15-20% выше нынешних.

Об этом заявил в эфире ObozTV эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев, комментируя новые правила на рынке электроэнергии.

"Сейчас происходит распределение цены, которую платил каждый потребитель, на стоимость электроэнергии как товара и тарифа на распределение электроэнергии по электрическим сетям низкого напряжения. Общая сумма в платежках не изменится", – объяснил эксперт.

При этом, по словам Рябцева, когда будет отменено частичное государственное регулирование на рынке электроэнергии, произойдет рост стоимости электроэнергии.

"Сейчас у нас 60% электроэнергии производится на атомных станциях. Тариф, который определен для этого вида генерации НКРЭКУ, не отвечает суммарным затратам электростанций. Если смотреть на сумму, которую определила экономически обоснованной НАЭК "Энергоатом", скорее всего рост будет в пределах 15-20%", – рассказал он.

"Не следует думать, что введение рынка электроэнергии обязательно сразу означает появление выбора и снижение цен. Опыт стран, которые проходили по этому пути, показывает, что вначале цены всегда росли, и в Украине скорее всего это произойдет. Но этот путь надо пройти", – подчеркнул эксперт.

Рябцев спрогнозировал, что правила нового рынка электроэнергии заработают в течение 2019 года, хотя к официально объявленной дате 1 июля все необходимые меры приняты не будут.

"Введением новых правил государство будет способствовать созданию конкурентных условий на рынке продажи электроэнергии как товара конкретным потребителям. Могут возникнуть разные поставщики электроэнергии, среди которых теоретически потребитель может выбирать поставщика... Как свидетельствует практика превращения рынков в Восточной Европе, это должно произойти в течение 2-3 лет после введения новых правил работы участников рынка электроэнергии", – объяснил он.

zn.ua

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