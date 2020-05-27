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27 мая • обновлено в 17:54
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Тариф на газ в Украине упадет: Коболев заявил о невероятно низкой цене

1.1т
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Украинцы в июне-июле будут покупать газ по рекордно низким ценам. Ситуация на европейском рынке приведет к падению тарифа.

Об этом заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в эфире одного из телеканалов, передает ЭП. "Мы ожидаем, что в течение июня и июля цена газа увидит рекордно низкие уровни. Работая в этой индустрии, такую ​​низкую цену на хабе я еще не видел. Ожидаем, что летом цена будет сильно колебаться. Думаю, будет падение, но надо понять, что ближе к осени цена, с большой вероятностью, начнет расти", – отметил Коболев.

Он пояснил, что на цену газа в Европе давят избыточные объемы сжиженного природного газа LNG, который поступает из Америки в ЕС, и пандемия коронавируса, которая уменьшила потребление всех ресурсов во всем мире. Соответственно, эти два фактора оказывают давление на цену – предложение существенно превышает спрос.

"Такой низкой цены еще не видел": Коболев анонсировал падения тарифа на газ

"Подготовительная работа к открытию рынка газа для населения проведена еще в прошлом году. Мы ожидали открытия рынка в прошлом году, потом был перенос через политические процессы, последняя дата, мне известна – открытие рынка должно состояться 1 июля", – сказал глава Нафтогаза.

Коболев отметил, что очень важно, чтобы Нафтогаз вместе с регулятором и правительством договорились о полноценного запуска рынка природного газа для населения и украинские домохозяйства почувствовали выгоду от снижения цен на европейских хабах.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Рынок газа
Место
Украина
Теги
коммунальные услуги тарифы
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