Оставят без дешевого хлеба: в Киеве пенсионеров ждет новый ''сюрприз''

В столице новый дефицит – социальный хлеб. Его продают только в 20 киосках. К концу 2018 года они могут вовсе исчезнуть. Малоимущие смогут купить хлеб только по карточкам, которые пока нигде не выдают.

Ранее в Киеве насчитывалось более сотни точек, где можно было приобрести хлеб для малообеспеченных. Однако у их владельцев стали истекать договора на продажу. Поэтому большинство ларьков с соцхлебом превратились в чисто коммерческие пункты продажи хлебобулочных изделий. Об этом пишут "Вести".

По словам депутата Киевсовета Татьяны Мелеховой, инвестиционный договор с ЧАО "Киевхлеба" о реализации хлебобулочных изделий по более низким ценам был заключен всего на 3 года. "Киоски начали работать не одновременно. А потому срок окончания сделки на продажу социального хлеба у всех киосков заканчивался в разное время. Поэтому где-то соцхлеб можно было купить, а где – нет", - говорит она.

В столице ходят слухи, что власти будут выдавать малоимущим скидочные карты для покупки хлеба в тех же ларьках с дисконтом в 20%. Однако мэрия и диспетчерская служба 15-51 необходимой информацией пока не располагают. Заинтересованным лицам рекомендуют обращаться за разъяснениями в "Киевхлеб".

По информации "Киевхлеба", для получения скидочных карт необходимо предоставить паспорт и пенсионное удостоверение. В настоящее время выдача скидочных карт не ведется. На предприятии обещают уведомить пенсионеров о начале их выдачи, которая предположительно начнется к новому году.

Как ранее сообщил OBOZREVATEL замдиректора департамента промышленности и предпринимательства КГГА Денис Пикалов, столичные власти разрабатывают условия для нового инвестдоговора. Он предусмотрит не только социальную цену на хлеб, но и на другие продукты — молоко, мясо, свежие овощи.