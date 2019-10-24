Потратил почти 200 млн: сын Кернеса за сутки переоформил на себя рынки Харькова

Пасынок мэра Харькова Геннадия Кернеса Родион Гайсинский в течение суток за 190 миллионов гривен выкупил крупные доли большинства городских рынков.

Об этом свидетельствуют данные из реестра Министерства юстиции и открытого сервиса данных Opendatabot, передает Харьковский антикоррупционный центр на странице в Facebook.

Так, родственник Кернеса является совладельцем девяти юридических лиц. Этим компаниям принадлежит недвижимость на городских рынках.

Геннадий Кернес и Родион Гайсинский Коллаж

В большинстве случаев предыдущими собственниками компаний была семья Виктора и Елены Долгих, которые в мае нынешнего года фигурировали в журналистском расследовании.

В частности, еще в январе 2018 года Родион Гайсинский стал владельцем ООО "Смарад-2007". Данной фирме, по данным ХАЦ, принадлежит помещение на рынке возле станции метро "23 августа".

При этом 23 сентября нынешнего года сын харьковского мэра внес более 190 миллионов гривен в уставные фонды различных компаний. Среди них: ООО "Фарнад" (57 млн), "Бриан" (40 млн), "Икс-терминал" (32,5 млн) и "Кейфил" (31,8 млн).

Этим четырем фирмам принадлежит недвижимость возле станций подземки "Героев Труда" и "Холодная гора", а также на Центральном и Конном рынках.

Спустя неделю, 30 сентября, Гайсинский вложил 40 тысяч гривен в уставной фонд ООО "Лабарт". Данное предприятие также зарегистрировано на Центральном рынке и также занимается предоставлением в аренду недвижимости.

Скриншот из реестра Минюста NewsRoom

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Харькове разгорелся скандал из-за того, что Геннадий Кернес пытался "подкупить" студентов университета имени В.Каразина блокнотами с предвыборным слоганом и своим фото.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram