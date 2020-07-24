Суд закрыл дело против Зеленского за нарушение закона
Печерский районный суд Киева постановил закрыть административное производство в отношении президента Украины Владимира Зеленского.
Текст решения опубликован в Едином реестре судебных решений. Дело против главы государства открыли 7 июля после обращения главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александра Новикова.
Причина – несвоевременная подача Зеленским сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии.
Согласно решению суда, дело закрыли "в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения".
Отмечается, что действие закона "О предотвращении коррупции" распространяется на президента, однако по ст.105 Конституции он пользуется правом неприкосновенности на время исполнения полномочий, поэтому против него не может быть возбуждено уголовное дело.
Как писал OBOZREVATEL:
В конце мая Зеленский опубликовал декларацию о доходах, которые за год составили 28,6 млн грн. В госбюджет глава Украины уплатил 3,6 млн грн. Также Зеленский избавился от акций четырех торговых марок, зарегистрированных в РФ.
В начале июля Зеленский лично проинформировал Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) о нарушении им законодательства: не предоставил сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии. Зеленский добавил, что "все граждане Украины равны перед законом, и готов нести ответственность за нарушения в соответствии с действующим законодательством".
В тот же день НАПК выписало президенту Владимиру Зеленскому два административных протокола и сообщили, что передадут материалы дела в суд.