Суд признал виновным волынского таможенника за сотни тысяч долларов в польском банке

В Луцке суд признал виновным бывшего главного инспектора таможенного поста "Владимир-Волынский" Романа Середу в сокрытии сотен тысяч долларов на счетах в польском банке.

За недостоверное декларирование экс-чиновника оштрафовали на 51 тыс. грн и запретили три года работать на таможне. Об этом говорится в публикации "Слідство.Інфо".

Как сказано в приговоре суда, Середа работал в таможенных органах Волынской области с 1999-го по сентябрь 2019 года, дослужившись до должности главного государственного инспектора таможенного поста "Владимир-Волынский".

В начале 2016 года он приехал в польский Люблин и открыл в отделении банка Alior Bank SA счет на свое имя, на который положил $180 тыс. Впоследствии он пополнял его несколько раз.

"По данным следствия, на конец 2016 на счету Середы было $199,3 тыс. На конец 2017 он хранил почти $109 тыс. в этом банке. Впрочем, судя по приговору суда, в декларациях имущественного положения он не отражал наличие этих сбережений" , – написал сайт.

Середа в суде свою вину не признал. Он уверял, что якобы хранил в этом банке не собственные деньги, а средства польского госслужащего, который якобы не мог этого сделать сам. Также Середа отметил, что его декларации вместо него заполнял знакомый эксперт, который не считал нужным указывать эти средства.

В итоге суд решил, что доказательств вины Середы в недостоверном декларировании достаточно. Ему назначили 51 тыс. гривен штрафа и лишили права занимать должности в таможенных органах в течение трех лет. Впрочем, экс-чиновник имеет право обжаловать это решение в апелляции.

В декларации перед увольнением в сентябре 2019 Середа указал, что его семья владеет несколькими объектами недвижимости на Волыни. Также он получил почти 172 тыс. гривен зарплаты на таможне. Никаких сбережений он не задекларировал.

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев обвинил главу Минфина Сергея Марченко в срыве реформы Государственной таможенной службы. Он привел доказательства коррупции в ДМС.

В декабря 2019 года стало известно, что начальник объединенной Галицкой (бывшей Львовской) таможни Владимир Цабак ездит в целом автопарка роскошных авто, владеть которым ему, скорее всего, не по карману. А на подконтрольных ему пунктах пропуска, вероятно, действует система поборов с водителей фур и бусов, что приносит ее организаторам в $ 2 млн в сутки.