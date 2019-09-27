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27 сентября • обновлено в 18:33
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Субсидий больше не станет: у Гончарука открестились от важного предвыборного обещания Зеленского

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В Министерстве социальной политики не будут менять систему начисления субсидий.

Ведомство намерено лишь откорректировать определенные технические моменты. Об этом сказала его руководитель министерства Юлия Соколовская, передает "Интерфакс - Украина".

"Системно менять ничего не будем. Мы реально проанализировали, как система субсидий начиналась и как она трансформировалась. Мы видим, что, в принципе, она работает. Обычно к нам обращаются люди по отдельным моментам. Есть вещи, которые мы хотим откорректировать, но это не касается критериев, это касается определенных технических вещей", – сообщила Соколовская.

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Министр заверила, что субсидий хватит на всех, кто в них нуждается, так как в государственный бюджет на 2020 год заложено достаточно средств.

На вопрос относительно идеи президента Украины Владимира Зеленского о том, чтобы пожилые люди старше 70 лет вообще не платили за коммунальные услуги, Соколовская сказала, что сейчас это не рассматривается.

"Сейчас акцент – на продолжение политики субсидий", – уточнила она.

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Субсидий больше не станет: у Гончарука открестились от важного предвыборного обещания Зеленского

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • До конца 2019 года в Украине будет полностью завершена монетизация льгот и субсидий. Планируется, что процесс будет проходить в три этапа. Средства будут насчитывать на специальный счет в государственном банке, и именно из него первоочередно будут оплачиваться коммунальные услуги. Сэкономленные деньги можно будет перенести на следующий период.

  • Законопроект о проверке субсидий, подготовленный парламентской фракцией "Слуга народа", ужесточит условия их получения. Об этом рассказал в эфире ObozTV эксперт по вопросам топливно-энергетического комплекса Юрий Корольчук.

  • В конце июля представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что правительство может предоставить субсидии дополнительно еще одному миллиону украинских семей.

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Темы
Монетизация субсидий Тарифы ЖКХ и субсидии Отопительный сезон в Украине
Персона
Юлия Соколовская
Место
Украина
Тег
субсидии
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Shestopalov Denis
Shestopalov Denis
"Классно поменяли! Отлично поменяли!" (с) Мел Брукс
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не дождетесь
не дождетесь
так я-таки не понял, а что вообще изменилось в стране?
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