Украинцев заставляют вернуть субсидии в бюджет: кто не получит скидку и у кого заберут тысячи гривен

В Украине за неточную информацию в декларации забирают субсидии. Как показала судебная практика, за один раз могут сразу взыскать деньги за многие годы, а долг перед государством может достичь более 60 тыс. грн.

О том, как урезали субсидии украинцам и кого могут заставить вернуть деньги в бюджет, читайте в материале OBOZREVATEL.

Субсидия – не зарплата

В Украине право на субсидию имеют только те семьи, которые действительно нуждаются в помощи: не живут в огромных домах и квартирах, не покупают авто, не делают покупки на сумму от 50 тыс. грн. Постановление правительства прописано таким образом, что после назначения субсидии, если семья соврала в декларации, деньги можно забрать назад.

Чаще всего возврат средств происходит через суд. В реестре решений можно найти десятки подобных случаев. Самые распространенные причины: "забыли" задекларировать покупку от 50 тыс. грн или назвали не всех членов семьи.

Уже несколько лет Министерство финансов проводит верификацию (проще говоря проверку) всех получателей соцпомощи и регулярно находит нарушителей. К примеру, буквально несколько дней назад в Коломыи Ивано-Франковской области суд принял решение обязать одну из местных семей вернуть на счет местного департамента соцполитики 6,5 тыс. грн. В процессе верификации выяснилось, что получая субсидию "нуждающиеся" приобрели авто Hundai Santafe 2014-го, который, разумеется, стоит значительно больше 50 тыс. грн.

Аналитик Егор Комов, который изучал опыт систем социальной защиты разных стран, рассказывает OBOZREVATEL: в Украине ситуацию с субсидиями можно назвать "особенной". Мол, мы привыкли, что воровать у государства это не зазорно, поэтому не стесняясь можем покупать авто и просить помощи на коммуналку.

"В некоторых странах может быть уголовное преследование за фальсификацию, ошибки, сокрытие данных при получении социальных выплат. Это фактически воровство. Нет государственный денег, это налоги каждого гражданина этой страны. У нас есть огромная проблема из-за отсутствия системы эффективной верификации. Как проверить, получает ли человек доплату от работодателя в конверте?", – поясняет Комов.

По его оценкам, около 30% субсидиантов указывают в декларацию официальные доходы, которые отличаются от фактических. Еще один пример сокрытие доходов: когда в декларации "забывают" указать одного из членов семьи, а вместе с тем и его доход.

К примеру, 21 августа в Охтырке Сумской области горрайонный суд принял решение, что пожилой местный житель обязан вернуть в бюджет субсидию в размере 64 тысячи 159 грн. Помощь на оплату коммуналки он получал с 2015 года, но при этом в декларации не указал, что вместе с ним проживают дочь и двое несовершеннолетних внуков.

Судили его заочно, без личного присутствия. В решении говорится, что ответчик указал недостоверную информацию, обращаясь за субсидией, деньги добровольно вернуть отказался, поэтому обязан сделать это в принудительном порядке.

Теперь у местного органа соцзащиты есть решения суда, с помощью которого они могут через судебного исполнителя арестовать имущество, банковские счета и изъять любое имущество должника. Все собранное будет продано на торгах, а прибыль уйдет в счет возврата субсидии.

"Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание не явился, о причинах неявки суду не сообщил. Отзыва на иск не представил, поэтому учитывая ходатайство представителя истца, которое удовлетворено, суд счел возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчика на основании имеющихся в деле доказательств", – говорится в решении суда.

За что могут забрать деньги

есть дом площадью от 200 кв. м, или квартира от 120 кв. м;

машина возрастом до 5 лет;

сделали покупку на сумму от 50 тыс. грн;

последнее время не платили ЕСВ и не состояли на учете в Центре занятости.

"С мая действительно делается запрос на каждое предприятие-поставщика услуг, и анализируется, платил ли льготник, который получал наличные, свои коммунальные услуги. Если он это делал исправно, то он в дальнейшем получает наличные выплаты, если есть просроченная задолженность, то принимается решение о переводе предоставления этой льготы в безналичную форму. Если заявитель осуществит оплату своих долгов, он имеет возможность обратиться с заявлением и снова вернуть наличную форму", – пояснил замминистра соцполитики Виталий Музыченко.

К слову, при этом значительно снизится и сам размер субсидии даже для тех, кто имеет на это право. Формулу расчета субсидии изменили так, что каждой семье придется платить больше. А некоторым – на 500 грн больше. Новшество вступило в силу, однако изменения украинцы почувствуют с наступлением отопительного сезона.

Все, кому положена скидка, платят за коммуналку определенный процент от дохода семьи, остальное компенсирует государство. У каждого этот процент разный. Чтобы его рассчитать, нужно доход на одного члена семьи разделить на два прожиточных минимума и умножить на 15%. К примеру, если средний доход на одного человека – 3 тысячи, то семья может платить за коммунальные услуги 11,6% своего дохода.

Допустим, что совокупный доход – 9 тысяч гривен. Тогда зимой за коммуналку можно будет платить 1044 грн. А если получается больше, все, что сверх этой суммы, покроет субсидия. Правда, только в пределах социальных нормативов потребления (но их менять пока не будут).

В новой же формуле вместо 15% в формулу установят коэффициент в 20%. Та же семья, если бы, к примеру, изменения ввели прошлой зимой, получила бы субсидию на 342 грн меньше. Вместо 11,6% нужно будет отдавать на коммуналку 15,4% совокупного дохода семьи.

"Вместе со всеми изменениями, по моим подсчетам, люди будут получать субсидию на 40% меньше, чем в прошлом году. А почему это сделали? На 10,5 млрд в 2020-м уменьшили программу субсидий и на 1,5 млрд уменьшили расходы на государственную социальную помощь", – говорит OBOZREVATEL экс-министр соцполитики Андрей Рева.