Субсидии в Украине: как оформить скидку по новым правилам

Украинцы, претендующие на получение субсидий, могут оформить их с помощью сайта Минсоцполитики онлайн, или лично посетив отделение соцзащиты. Кроме того, в случае отказа украинцы смогут обжаловать решение.

Об этом рассказал в эфире ObozTV руководитель главного территориального управления юстиции в Киеве Станислав Куценко. По его словам, украинцы должны заблаговременно подать нужные документы, чтобы быть готовыми к началу отопительного сезона.

"Не нужно ждать 15 октября или другой даты, когда у нас отопительный сезон начнется, а уже сейчас об этом позаботиться. Есть два варианта, как этот вопрос решить. Необходимо написать заявление и подать декларацию о доходах либо физически в районный отдел социальной защиты, или более простой способ - онлайн-заявление через сайт Министерства социальной политики", - заявил он.

По словам Куценко, получателям субсидий в Киеве и в областных центрах нужно обращаться заранее, поскольку "будут особенно большие очереди, там большая концентрация населения и люди будут в последние дни подавать документы".

Чиновник отметил, что даже наличие автомобиля или ценного имущества не является препятствием для получения субсидии.

"Главное - предоставить достоверную информацию. Часто украинцы боятся показать свое имущество, но если почитать об условиях получения субсидий, это не является препятствием, и много домохозяйств имеют возможность их получить", - заверил он.

"Сейчас надо быть готовым к тому, что субсидия определенное время проверяется через налоговые органы. Туда добавилось требование, что сотрудник органа социальной защиты должен проверить родственные связи тех, кто является заявителем на субсидию. Надо настроиться, что проверка этих данных займет определенное время", - рассказал представитель Минюста.

Куценко также сообщил, что в случае отказа в получении субсидии данное решение можно будет обжаловать.

"Если вы не всю информацию указали, то кто угодно имеет право на апелляцию. Можно уточнить данные, подать другие документы для того чтобы обжаловать определенное решение управления социальной защиты. Они это все проверят, но не надо бояться административной или уголовной ответственности, потому что главное декларацию подать вовремя – до 1 апреля. В этой ситуации вам просто будет отказано в субсидии, но будет возможность уточнить данные", - заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине по новым правилам субсидии на оплату коммунальных платежей могут отобрать у некоторых категорий граждан.