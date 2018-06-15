Субсидии по-новому: Кабмин готовит нововведения для украинцев в многоэтажках

Согласно новому постановлению о субсидиях у Украине сусбсидианты, проживающие в многоквартирных домах с централизованным отоплением, будут выделены в отдельную категорию, чтобы деньги им перечислялись безналично, на карточку.

Также, согласно новому постановлению, будут изменены социальные нормативы потребления газа. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцполитики Украины.

"Социальные нормативы постепенно приближаются к нормам фактического потребления, - заявил министр соцполитики Украины Андрей Рева. - За последние четыре года потребление газа сократилось на 5 млрд. куб м в год. Это очень большая цифра, которая опровергает утверждение, что система субсидий не располагает людей к экономии".

Также изменениями предусмотрено введение нормы об обязательной оплате своей доли.

Пяти категориям претендентов на субсидии необходимо будет повторно подавать декларацию с целью верификации доходов. Последний раз они это делали в 2015 году.

Упрощенно и облегченно начисление субсидий для внутренне - перемещенных лиц.

В целом, новое положение о субсидии - это комплексный документ, позволяющий специалистам решить ряд проблем, накопившихся в системе адресной помощи. В то же время, положение является подготовительным этапом к началу монетизации субсидий. Этот процесс должен начаться с 1 января 2019 года. Хотя механизм проведения этого процесса еще до конца не отработан, однако Министр соцполитики считает, что монетизацию нужно проводить постепенно, в три этапа: первый начнется с 1 января, второй - с 1 мая, а заключительный третий - с 1 октября 2019 года.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг будут получать только добросовестные плательщики потребленной услуги. Жилищная субсидия назначается с начала отопительного (неотопительного) сезона при условии документального подтверждения уплаты задолженности или заключения договора о ее реструктуризации или обжалования задолженности в судебном порядке. При наличии задолженности за потребленные услуги более чем за 2 месяца субсидия на электроэнергию не будет начисляться.

Украинцев, получающих субсидии, будут посещать инспектора, которые оценят материальное благосостояние субсидиантов.