Скандал вокруг стипендии отцу Зеленского: коллеги встали на его защиту, а чиновники подставили

Решение чиновников Кабмина дать пожизненную стипендию отцу президента Украины профессору Александру Зеленскому сделало главе государства медвежью услугу. Украинцев возмутило не только то, что сын должен наградить своего отца, но и размер выплат – 2568 гривен ежемесячно, что выглядит смешной суммой для отца миллионера.

Уже подготовленное постановление сняли с рассмотрения, чтобы расширить список, но родственник главы государства в нем останется. При этом премьер Денис Шмыгаль "задним числом" стал оправдываться за указ о стипендии. По мнению адвокатов, эта ситуация дала основания говорить о нарушении антикоррупционного закона и возможном конфликте интересов.

О том, кто и зачем решил дать стипендию Зеленскому-старшему и что об этом думают его коллеги – читайте в материале OBOZREVATEL.

Почему стипендию решили дать именно Зеленскому

В Криворожском государственном университете экономики и технологий OBOZREVATEL объяснили, что в этом году выдвигали двух кандидатов – профессора кафедры международной экономики Владимира Кулешова и заведующего кафедрой информатики Александра Зеленского. Последний признан более достойным.

"От нас просят подать кандидатуры – круг лиц, которые достойны. А в министерстве уже согласовывают, – пояснил декан факультета информационных технологий Анатолий Супрун. – Мое личное мнение как декана – Зеленский полностью отдается работе. Это было и до того, как его сын стал президентом, и сейчас".

Последний тезис, что Зеленского выдвигали бы независимо от должности его сына,– во время разговора Супрун повторил несколько раз, добавив, что и в прошлые годы университет подавал его кандидатуру.

Профессор Александр Зеленский с преподавателями кафедры информатики и прикладного программного обеспечения. fit.knu.edu.ua

"Лекции у него – это святое, мы не могли его вызвать ни на заседание, ни на что. Он всегда много делал для факультета. В тяжелые времена, когда не было отопления, добился, чтобы провели электроотопление. Никогда не промолчит, имеет активную позицию, защищает интересы студентов. На его кафедре множество достижений и побед на международных олимпиадах по программированию, его студенты устроены на хороших должностях в Украине и за рубежом", – рассказывает руководитель Александра Зеленского.

Отца президента приглашали работать и в Киев, и во Львов, но он остался в родном Кривом Роге. Коллеги уверены, что стипендию он должен получить заслуженно, а вот ее размер слишком мал.

Есть ли здесь нарушения закона

Одним из "детонаторов" в ситуации стал президентский статус стипендии – Владимир Зеленский должен награждать своего отца. А это может считаться конфликтом интересов.

В Департаменте аттестации кадров высшей квалификации МОН (он является одной из последних звеньев отбора претендентов) объяснили, что проверка такого конфликта не обнаружила.

"Министерство ничего не проверяет. Все предоставляет нам ученый совет заведения, они выдвигают. Да, проверка возможного конфликта интересов происходит. Есть у нас для этого Министерство юстиции. Понятно, что если бы не было все положительно, то в Кабинет министров оно бы не дошло", – сказала OBOZREVATEL директор департамента Светлана Криштоф.

Однако адвокат Артем Хмельников считает, что здесь речь идет о нарушении статьи 28 Закона о предотвращении коррупции, в которой как раз и говорится о конфликте интересов.

"Если президент как публичное лицо принимает решение, которое может предоставить выгоду его близким людям, он обязан известить НАПК и общественность о возможном конфликте интересов. В НАПК после этого должны были провести проверку и показать ее результаты – есть ли конфликт, или его нет. Я считаю, что Офис президента должен был сделать это максимально прозрачно – сказать, что выдвигают отца президента, показать ходатайство от университета. А так указ о стипендии просто сняли, когда увидели, растущую огласку. А так указ о стипендии просто сняли, когда увидели, возвышающийся розголо. Шмыгаль начинает говорить постфактум об этом вопросе, а не до его рассмотрения", – сказал OBOZREVATEL Хмельников.

Подставили чиновники

У адвоката Ростислава Кравца позиция несколько мягче. Он не отрицает, что отец президента мог иметь право получить стипендию, но учитывая родственные связки, это политически некорректно. Тем более, что размер стипендии абсолютно незначительный и сын может материально помогать отцу без государственных средств.

"Я думаю, что это выдвижение произошло из-за какой-то постсоветской глупости, которой страдают чиновники, они пытаются выслужиться перед начальством. Потому что Владимир Зеленский, мне кажется, был бы против этого, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Признание преподавательских наград от студентов гораздо ценнее, чем любые государственные награды. А так получается, что эта стипендия была более выгодной для тех, кто выдвигал Александра Зеленского, чем для него самого", – подытожил Кравец.

Скандал вокруг стипендии как минимум обратил внимание на слишком мелкий размер выплаты для выдающихся ученых – всего 1,5 прожиточного минимума (или более 2,5 тыс. грн). И это учитывая, что такие стипендии получают только 100 ученых на всю страну.

Кроме того, чиновники Кабинета министров, члены конкурсной комиссии поставили президента в неловкое положение. Университет просил наградить Александра Зеленского еще с 2017 года, но на заслуженного педагога из небольшого города обратили внимание только после того, как его сын стал президентом.