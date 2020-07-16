"Стиглі знижки літні ціни": до 40% выгоды в роботизированных аптеках

Роботизированные аптеки под брендами "Аптека АНЦ", "Аптека Шар@", "Аптека Копейка" и "Благодия" заботятся о том, чтобы каждый покупатель собрал урожай скидок. Заходите за летними акционными предложениями на более чем 200 товаров, которые можно приобрести со скидкой до 40%. Акция "Стиглі знижки літні ціни" действует с 16 июля по 30 августа 2020 года включительно. Скидки распространяются на медицинские препараты, косметические и гигиенические средства, а также детское питание.

Скидки до -40% в роботизированных аптеках: на чем можно сэкономить?

Именно сейчас есть уникальная возможность пополнить домашнюю аптечку медпрепаратами со скидкой до 40%. В период действия акции роботизированные аптеки предлагают лекарства от изжоги, грибка, отека вен, а также заболеваний полости носа и аллергии.

Если собираетесь в гости к молодым родителям, можете приобрести косметические или гигиенические средства, овощные и фруктовые пюре, безмолочные каши и детское питание для малышей разного возраста по акционным ценам. Молодым мамам могут пригодиться молокоотсосы и лактационные прокладки, на которые также действует скидка.

Приятная новость для людей, которые заботятся о своем здоровье. В роботизированных аатеках действует скидка 100 грн. на системы контроля изменения уровня глюкозы в крови в период акции "Стиглі знижки літні ціни".

Только до 30 августа 2020 года можно приобрести косметические средства и зубные пасты по акционным ценам. Чтобы узнать о полном ассортименте товаров, на которые действуют скидки, обратитесь к провизору роботизированной аптеки. Кроме того, в точке продажи акционные товары выделены специальными отметками.

Что такое роботизированная аптека?

Аптеки под брендами "Аптека АНЦ", "Аптека Копейка", "Аптека Шар@" и "Благодия" называют роботизированными, потому что там работает помощник PharmBot - спецтехника, которая размещает товары на полке и быстро отдает их провизору при необходимости. Поиск нужной упаковки занимает у робота всего семь секунд, поэтому покупателю не приходится стоять в длинной очереди и ждать на кассе. А еще PharmBot не ошибается и остается внимательным даже за пять минут до закрытия аптеки.

Не стойте в очередях - заказывайте по телефону

Просмотреть интерактивный контент на obozrevatel.com

Чтобы купить лекарства и другие товары из дома, рабочего места и т.д., сделайте заказ ** через аптечную справку по телефону: 5900. Оператор зафиксирует названия товаров и адрес аптеки, где вам удобно забрать покупки. На месте вы сможете убедиться в качестве товаров и рассчитаться. Сделать это можно банковской карточкой или наличными.

*Информацию о цене на товар до и после применения скидки, соотношении к предыдущей цене реализации, ассортименте продукции, на который предоставляются скидки, а также проценте скидки можно узнать у провизоров аптек. Под скидкой имеется в виду снижение обычной цены реализации на акционный товар до 40%.

**Имеется в виду предварительный заказ, покупка осуществляется в местах продажи.