Степанов: врачей в Украине можно удержать только повышением зарплат, но денег нет

Предотвратить выезд украинских врачей на работу за границу может только повышение зарплат. Однако в госбюджете-2021 ежемесячные выплаты медицинским работникам заложены на уровне всего 9 тысяч гривен.

Об этом в интервью "Цензор.НЕТ" заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Журналистка отметила, что из страны уезжают в том числе представители "дефицитных" специальностей – анестезиологи и реаниматологи. Она спросила у главы Минздрава, видит ли он возможности "удержать" медиков.

"Зарплату повышать. Вы знаете какой-то иной способ?" – ответил Степанов.

"Если вас пригласят на работу, где платят в 10 раз больше, предоставят более комфортные условия, технику, – это будет серьезный аргумент, чтобы сменить работу? А теперь представьте украинского анестезиолога, у которого зарплата 10 тысяч гривен. Мы никак не можем его тут удержать, разве что повысив зарплату и создав более комфортные условия работы", – продолжил министр.

По его словам, Минздрав запрашивал 296 млрд гривен из государственного бюджета-2021 на финансирование сферы. Однако, медицина сможет получить только 123 млрд.

Исходя из утвержденного госбюджета, зарплата врача в 2021 году будет на уровне 9 тысяч гривен в месяц, добавил Степанов.

"То есть то, что врач получает сейчас, то же он будет получать и в следующем году. На большее сегодня денег нет", – сказал он.

Как рассказал министр, он добивался того, чтобы бюджет пересмотрели. В частности, удалось увеличить тарифы "на инфаркты, инсульты, на экстренную медпомощь", сказал Степанов.

"Добились – и это была инициатива президента – надбавок, которые выплачиваются с сентября", – отметил он.

В то же время глава Министерства здравоохранения сказал, что врач "не может получать зарплату на уровне пособия по безработице".

Напомним, Степанов настаивал, чтобы врач в Украине получал 23 тысяч гривен, медицинская сестра – 17 тысяч, а младший медицинский персонал – 12 тысяч гривен.

За время пандемии коронавируса в Украине уже уволились около 34 тысяч медработников.

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