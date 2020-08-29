Степанов: у медиков самые низкие зарплаты, это позор для Украины

Медицинские работники все 29 лет независимости Украины получали самую низкую зарплату в стране, однако даже молодой специалист должен получать минимум 20 тысяч гривен.

Такое заявление сделал министр здравоохранения Максим Степанов в интервью "Радио Свобода", отметив, что такая оплата труда медиков является "позором для страны".

"Если на 1 января этого года средняя зарплата в стране составляла около 10 500 гривен, то средняя зарплата в сфере здравоохранения 7 087 гривен, на 30% ниже, чем средняя зарплата по стране. В моем представлении зарплата, например, врача после интернатуры, который только приходит, должна начинаться где-то с 20 000 гривен. Лучше с 25 000 гривен", – сказал министр.

Также он прокомментировал обещания правительства о повышении зарплаты медикам с сентября.

"Мы говорили: врачи – это 70% соответствующей тарифной сетки, которая сейчас была установлена ​​по высочайшему разряду. Нам надо было какие-то ориентиры, за что мы берем. В абсолютных цифрах это 3 560 гривен. Для среднего медицинского персонала, медицинские сестры, будет 50% от минимальной зарплаты. И соответственно младший медицинский персонал – 25% от минимальной зарплаты. Вот такие доплаты устанавливаются с 1 сентября и до конца года", – рассказал Степанов.

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о повышении минимальной заработной платы до 5 тысяч гривен с 1 сентября 2020 года.