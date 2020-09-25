Стало известно, за что в Украине могут забрать 50% пенсии

В Украине у пенсионеров в ряде случаев из пенсии могут отнимать 50% от общей суммы.

Такую возможность предусматривает закон, говорится в сообщении на странице "Пенсионного курьера" в Facebook. Это может быть сделано на основании судебных решений, определений, постановлений и приговоров (относительно имущественных взысканий), исполнительных надписей нотариусов и других решений и постановлений.

В соответствии со статьей 50 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" из пенсии может быть удержано не более 50% от ее размера на:

содержание членов семьи (алименты)

возмещение пенсионером вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, а также в связи со смертью пострадавшего;

возвращения переплаченных сумм заработной платы в предусмотренных законом случаях.

"Из всех других видов взысканий может быть удержано не более 20% от пенсии", – пояснило издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине пенсии с 2021 будут ежегодно индексировать 1 марта, а отдельные категории граждан получат компенсационные выплаты.

Украинцы после выхода на пенсию будут получать по две выплаты, а из своих зарплат будут платить дополнительный взнос. Такое нововведение должны разработать до конца года.

Если человек имеет не менее 15 лет страхового стажа, но его недостаточно для выхода на пенсию, то он имеет право на временную социальную помощь от государства.

В Украине дефицит Пенсионного фонда (ПФУ) в 2021 году достигнет рекордной отметки. Без кардинальных изменений ситуация будет ухудшаться до тех пор, пока вся солидарная система не окажется под угрозой банкротства.

Пенсию в Украине в 2021 году повышать каждые несколько месяцев. Первое увеличение выплат запланировано на 1 января.