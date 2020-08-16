Стало известно, украинцев каких специальностей зовут на работу в Европі

Эксперты по трудоустройству прогнозируют, что рынок труда в Украине и мире активизируется уже к осени.

При этом список самых востребованных вакансий в разных странах существенно отличается, говорится в публикации "Сегодня".

Влияет на это много факторов, начиная от экономических и политических и заканчивая географическими. Тем не менее интересно сопоставить, какие специалисты нужны в Украине, а какие – в соседних странах.

Так, по данным сайта поиска работы Jooble, в топе востребованных профессий в Украине оказались кассиры, водители (как водители такси, так и дальнобойщики), бухгалтеры, промоутеры и охранники.

Аналитики рекрутингового портала grc.ua рассказывают, что как и раньше, наибольшее количество вакансий украинские работодатели размещали в профсферах ИТ, телеком, продажи, маркетинг, админ. персонал, производство и др.

"Анализ вакансий, которые размещали зарубежные европейские работодатели в течение 2020 года и предусматривали трудоустройство иностранцев (украинцев в частности), показывает, что хотя каждая страна имеет свои особенности, есть и общие тенденции. Так, например, в ТОП-5 вакансий во всех анализируемых странах вошли такие профсферы, как ИТ, телеком и транспорт. В большинстве стран также фигурируют производство и строительство. Достаточно активный спрос на рабочий персонал", –отметили аналитики.

Какие вакансии популярны за рубежом

В Польше работодатели ищут электриков, сантехников, опалубщиков, каменщиков и разнорабочих на производство. Также там пользуются спросом водители, представители сферы ИТ, бухгалтеры и строители.

В Германии ищут врачей-интернов, торговых представителей, медсестер/медбратьев, уборщиков и кладовщиков. К слову, именно работники медицинской сферы в Германии одни из самых востребованных.

В Италии список востребованных специалистов отличается. Там ищут поваров на дому, операторов колл-центров, консультантов по онлайн-продажам, журналистов и торговых агентов.

В Чехии нужны операторы на производства, водители каров (машины на складах для перевозки различных вещей, материалов и т.д.), электрики, торговые представители и слесари.

В Венгрии также нужны электрики, охранники, повара, менеджеры по продажам и операторы в колл-центры.

"Как видим, несмотря на различия, что в Украине, что в Европе нужны представители рабочих специальностей", – подытожили авторы.

Как сообщал OBOZREVATEL, иностранные работодатели стали активнее приглашать украинцев на работу.

Украинцы могут выехать на работу в Польшу без трудовой визы – только при наличии биометрического паспорта, даже несмотря на карантин. Однако такие правила не распространяются для въезда в другие страны ЕС.