Стало известно, сколько украинцев уклоняются от уплаты налогов

В 2019 году 11,8 млн потенциально экономически активных украинцев не заплатили ни копейки налогов.

Как заявил в эфире "Свободы слова" Савика Шустера глава Государственной налоговой службы Украины Алексей Любченко, 4,1 млн за 10 последних лет вообще не платили налоги.

"Они невидимы на налоговой карте Украины. Никакого действия в плане уплаты налогов, никакого официального действия", – сказал он.

Любченко добавил, что официальную заработную плату в 2020 году получали всего 10,9 млн граждан.

По его словам, это четко демонстрирует то, что "у нас на одного работающего – двое с ложкой".

Скрин видео

Скрин видео

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил о масштабном уклонения от уплаты налогов со стороны предпринимателей, из-за чего нет возможности платить нормальные зарплаты врачам и учителям.