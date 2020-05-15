Стало известно, кто первым на планете может стать долларовым триллионером

Андрей Довгань Личные финансы 16:31, 15.05.2020 Обновлено: 17:14, 15.05.2020

Первым в мире долларовым триллионером (тем, чье состояние составляет тысячу миллиардов долларов или больше) может стать владелец компании Amazon Джефф Безос.

По подсчетам аналитиков, это может произойти в 2026 году, когда ему будет 62 года, говорится в публикации Comparisun.Там отмечают, что, несмотря на потерю $38 млрд, которые Безос отдал в ходе развода с женой, он остается самым богатым человеком на планете.

"Его состояние возрастало в среднем на 34% каждый год на протяжении последних 5 лет. Потенциально он может стать долларовым триллионером уже в 2026 году, когда ему исполнится 62 года", – сказано в прогнозе.

Как выглядит $1 триллион
Reddit

Его ближайший конкурент в клубе самых богатых – основатель Facebook Марк Цукерберг – дорасти до такого состояния сможет в 2036 году. Правда, он среди всех будет самым молодым – Цукербергу будет всего 51 год.

Ресурс отмечает, что среди 25 самых богатых людей мира шансы достичь такого статуса на протяжении жизни есть только у 11 человек.

Кто и когда сможет стать триллионером
Comparisun

Как сообщал OBOZREVATEL, состояние десяти богатейших людей мира сократилось на $38 млрд после обвала фондовых рынков из-за ситуации с нефтью. Обрушение цен на сырье, в понедельник, 9 марта, оказалось сильнейшим с 1991 года.

Комментировать
Экономика Личные финансы

Смотрите также

В селе в Одесской области построят уникальную площадь с летним кинотеатром

Никакого кумовства? Более 30 "кварталовцев" за год попали в органы власти

Бокс: расписание и результаты главных боев 2020 года

Члены ЦИК получили на карантине зарплаты свыше 300 тысяч гривен

Встречали на коленях: в Винницкой области простились с убитым на Донбассе воином