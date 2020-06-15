Стали известны самые бедные депутаты "Слуги народа"

Среди 247 народных депутатов фракции "Слуга народа" пятеро в декларациях указали, что имеют менее 100 тыс. гривен. И это при том, что 153 избранника является гривневым миллионерами.

Об этом сообщил Комитет избирателей Украины в Facebook в понедельник, 15 июня. В целом члены фракции задекларировали 1,1 млрд грн. Причем, 90% средств – наличные.

Кто во фракции самый бедный

Сергей Колебошин – 75 тыс. грн .;

Елизавета Богуцкая – 66 тыс. грн.;

Орест Саламаха – 62 тыс. грн;

Юлия Овчинникова – 55 тыс. грн;

Анатолий Драбовский – 16 тыс. грн.

Слуги-миллионеры

Также в организации уточнили список самых богатых "слуг". С десятой позиции выбыл депутат Дмитрий Соломчук (17 млн грн). Зато третью позицию занял председатель комитета энергетики и ЖКХ Андрей Герус – в него 38 млн грн.

Олег Воронько – 123 млн. грн.;

Александр Сова – 79 млн. грн.;

Андрей Герус – 38 млн. грн.;

Роман Мулик – 24 млн. грн.;

Остап Шипайло – 22 млн. грн.;

Руслан Горбенко – 22 млн. грн.;

Александр Трухин – 21 млн. грн.;

Давид Арахамия – 21 млн. грн.;

Гео Лерос – 20 млн. грн.;

Артем Культенко – 19 млн. грн.

Сколько наличных у депутатов "Слуги народа" Facebook / Комитет избирателей Украины

Сколько наличных в депутатов "Слуги народа" Facebook / Комитет избирателей Украины

Как считали деньги

В организации отметили, что считали "чистые" наличные – без учета средств, находящихся в собственности жен и мужей депутатов, их общих средств, а также без учета заемных средств. Средства, имеющиеся в валюте, при расчетах переводили в гривневый эквивалент.

Как сообщал OBOZREVATEL, пятый президент Украины Петр Порошенко за 2019 год задекларировал 773 млн гривен доходов, заплатил почти 188 млн гривен налогов и более 300 млн – направил на благотворительность и социальные проекты.

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов задекларировал два автомобиля, несколько квартир и земельных участков, а также более 536 тыс. гривен зарплаты на государственной должности.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подал свою декларацию за 2019 год. В ней он указал дом площадью 492,2 кв. м в Софиевской Борщаговке (село рядом с Киевом) стоимостью почти 3 млн грн, несколько квартир в столице и области.

Народный депутат и лидер фракции "Батькивщина" в Верховной Раде Юлия Тимошенко в 2019 году заработала 618,3 тыс. грн и получила $5,5 млн за компенсацию ущерба, причиненного политическими репрессиями.

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель в 2019 году заработала 935 тыс. грн.

Народный депутат от "Оппозиционного платформы – За жизнь" Виктор Медведчук, который является кумом президента России Владимира Путина, подал электронную декларацию за 2019 год. В ней, кроме доходов в 61,6 млн грн, он отметил множество элитной одежды, аксессуаров, коллекцию икон и другое имущество.

Народный депутат, член депутатской группы "За будущее" Виктор Мьялик в декларации за 2019 указал, что владеет 158 квартирами в Киево-Святошинском районе.