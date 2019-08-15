Стали богаче: что сейчас могут купить пенсионеры в Украине

В Украине в 2019 году выросла покупательная способность пенсионеров. Согласно рассчетам, в июле 2019-го года они могли купить больше продуктов, чем в январе.

Это видно на примере хлебной корзины, говорит директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

"Мы взяли средний показатель пенсии по возрасту по состоянию на 1 января 2019 – 2648 грн, а также на 1 июля 2019 – 3009 грн. Также в рассчетах были взяти цены на начало января и июля 2019, согласно данным нашего собственного мониторинга", – написал Дорошенко в Facebook.

По данным ассоциации, в январе 2019 года средний пенсионер мог купить 148 кг пшеничного хлеба из муки первого сорта. А в июле – 158 кг.

"То есть материальное положение, переведено в хлеб, улучшилось на 7%, что равняется 10 кг хлеба дополнительно", – объясняет Дорошенко.

Ржаного хлеба на среднюю пенсию по возрасту в начале года можно было купить 134 кг, а спустя шесть месяцев – 145 кг. Повышение составило 8%, или 11кг.

Согласно рассчетам, пенсии в январе 2019 хватало на 105 кг пшеничного хлеба из муки высшего сорта, а в июле – уже на 113 кг. Это на 8%, или на 8 кг больше.

Если бы средний пенсионер решил потратить всю пенсию на покупку полукилограммовых батонов, то в январе ее бы хватило на 201 штуку. А и июле – на 220 штук. Получается, что рост составил 9%, или на 19 батонов.

"Хотя жизнь на среднюю пенсию по возрасту тяжелая, но по итогам половины 2019-го года покупательная способность пенсионеров увеличилось. Это прежде всего связано с ростом среднего размера пенсии за первый квартал 2019 на 13,6%. При этом стоимость хлебной корзины выросла за полгода на 9%", – отметил Дорошенко.

За среднюю пенсию можно купить больше продуктов МедикФорум

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре в украинских магазинах подорожают молокопродукты и яйца. Такой прогноз дает гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Ранее собщалось, что цены на товары и услуги в Украине в пересчете на доллары в августе 2019 года остаются ниже, чем были в 2013 году. Об этом сообщает экономист Владимир Компаниец.

При этом пшеничный хлеб в Украине за последние двенадцать месяцев (с июля 2018-го по июль 2019 года) подорожал на 60%. Рост цен на пшеничный хлеб связан с сокращением производства и подорожанием сырья – сахара, яиц, масложировой продукции.

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