Стал известен размер стипендии, которую хотели платить отцу Зеленского
Размер пожизненной государственной стипендии, которую хотели назначить отцу президента Украины Александру Зеленскому, составляет 2568 гривен.
Это следует из норм Закона "О государственных стипендиях для выдающихся деятелей науки, образования, культуры и искусства, здравоохранения, физической культуры и спорта и информационной сферы" от 2015 года, на основании которого предназначалась выплата.
Согласно проекту указа, стипендию Зеленскому должны были дать как выдающемуся деятелю образования, который достиг семидесятилетнего возраста. В нем отмечалось, что он имеет научную степень доктора технических наук и звание профессора.
Как известно, отец президента работает заведующим кафедрой информатики и информационных технологий Криворожского экономического института.
Размер пожизненной стипендии, согласно закону, составляет 1,5 прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.
По состоянию на 1 июля 2020 такой минимум составляет 1712 гривен. Следовательно, размер стипендии для Зеленского должен был быть 2568 грн.
В Законе также указано, что одновременно в Украине может выплачиваться 100 таких стипендий.
Как сообщал OBOZREVATEL, идею предоставить пожизненную стипендию отцу президента Владимира Зеленского – 72-летнему преподавателю в криворожской филиале КНЭУ им. Вадима Гетьмана Александру Семеновичу – фактически подал в. И. о. министра образования и науки Сергей Шкарлет.
Проект постановления был опубликован на официальном сайте Кабинета министров Украины.