Стал известен размер стипендии, которую хотели платить отцу Зеленского

Ярослав Маркин Личные финансы 13:32, 3.09.2020 Обновлено: 13:44, 3.09.2020

Размер пожизненной государственной стипендии, которую хотели назначить отцу президента Украины Александру Зеленскому, составляет 2568 гривен.

Это следует из норм Закона "О государственных стипендиях для выдающихся деятелей науки, образования, культуры и искусства, здравоохранения, физической культуры и спорта и информационной сферы" от 2015 года, на основании которого предназначалась выплата.

Согласно проекту указа, стипендию Зеленскому должны были дать как выдающемуся деятелю образования, который достиг семидесятилетнего возраста. В нем отмечалось, что он имеет научную степень доктора технических наук и звание профессора.

Проект указа о назначении стипендии Александру Зеленскому
kmu.gov.ua

Как известно, отец президента работает заведующим кафедрой информатики и информационных технологий Криворожского экономического института.

Размер пожизненной стипендии, согласно закону, составляет 1,5 прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

По состоянию на 1 июля 2020 такой минимум составляет 1712 гривен. Следовательно, размер стипендии для Зеленского должен был быть 2568 грн.

В Законе также указано, что одновременно в Украине может выплачиваться 100 таких стипендий.

Размер пожизненной стипендии.
rada.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, идею предоставить пожизненную стипендию отцу президента Владимира Зеленского – 72-летнему преподавателю в криворожской филиале КНЭУ им. Вадима Гетьмана Александру Семеновичу – фактически подал в. И. о. министра образования и науки Сергей Шкарлет.

Проект постановления был опубликован на официальном сайте Кабинета министров Украины.

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