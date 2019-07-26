США ввели санкции против друга Владимира Путина

Власти США ввели санкции против членов семьи нелегитимного президента Венесуэлы Николаса Мадуро и людей из его окружения. Они воровали миллионы долларов из социальных программ.

Об этом говорится в заявлении на сайте Минфина США, сообщает "Европейская правда". В "штрафной" список попали 10 человек, среди которых трое пасынков главы государства (Вальтер, Йоссер и Йошвал), глава коррупционной сети колумбийский бизнесмен Алекс Сааб и сыновья первой леди Силии Флорес.

Также санкции введены против 13 компаний.

По данным США, коррупционная сеть сосредоточивалась на обогащении приближенного к Мадуро окружения за счет программы социального обеспечения граждан страны.

"Коррупционная сеть позволила Мадуро и членам его семьи воровать у людей Венесуэлы. Они используют еду как форму социального контроля, чтобы вознаграждать политических сторонников и наказывать оппонентов, при этом присваивая сотни миллионов долларов с помощью ряда мошеннических схем", - говорится в сообщении.

Николас Мадуро и Владимир Путин

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