США ввели санкции против друга Владимира Путина

Власти США ввели санкции против членов семьи нелегитимного президента Венесуэлы Николаса Мадуро и людей из его окружения. Они воровали миллионы долларов из социальных программ.
Об этом говорится в заявлении на сайте Минфина США, сообщает "Европейская правда". В "штрафной" список попали 10 человек, среди которых трое пасынков главы государства (Вальтер, Йоссер и Йошвал), глава коррупционной сети колумбийский бизнесмен Алекс Сааб и сыновья первой леди Силии Флорес.
Также санкции введены против 13 компаний.
По данным США, коррупционная сеть сосредоточивалась на обогащении приближенного к Мадуро окружения за счет программы социального обеспечения граждан страны.
"Коррупционная сеть позволила Мадуро и членам его семьи воровать у людей Венесуэлы. Они используют еду как форму социального контроля, чтобы вознаграждать политических сторонников и наказывать оппонентов, при этом присваивая сотни миллионов долларов с помощью ряда мошеннических схем", - говорится в сообщении.
Николас Мадуро и Владимир Путин
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