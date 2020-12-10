США ударили санкциями по Кадырову и его соратникам за убийство Немцова
США ввели персональные санкции против главы Чеченской Республики (РФ) Рамзана Кадырова, а также шести организаций и пяти физлиц, связанных с ним.
О таких мерах Министерство финансов Соединенных Штатов огласило на своем портале 10 декабря, в Международный день прав человека. Глава Чечни был внесен в так называемый Список Магнитского.
Американские власти обвинили Кадырова в причастности к убийству Бориса Немцова и нарушении прав человека.
Компании, которых затронули санкции:
футбольный клуб, а также одноименный бойцовский клуб "Ахмат";
компания "Абсолютный Чемпионат Ахмат";
фонд имени Ахмата Кадырова;
ООО "Чеченские минеральные воды";
ООО "Мегастройинвест".
Физлица, названные США "членами сети Кадырова", которые попали под удар санкций:
Вахит Усмаев – заместитель премьер-министра Чечни, "действовал или намеревался действовать в интересах или от имени Кадырова";
Тимур Дугазаев и Зияд Сабсаби – представители Кадырова;
Даниил Мартынов – советник главы Чечни по личной безопасности;
Сатиш Семар – тренер Кадырова, который "спонсировал или предоставлял материальную или технологическую поддержку, товары и услуги в поддержку" главы республики.
Таким образом, вся собственность Кадырова и связанных с ним лиц в США (или на территории, где действуют американские законы) будет заблокирована и изъята. Также заблокируют собственность, которая прямо или косвенно принадлежит этим лицам на 50 или более процентов.
Кроме того, гражданам и компаниям США запретили взаимодействовать с лицами из санкционного списка (от деловых операций до оказания финансовой помощи).
"Закон Магнитского" был принят в США в 2012 году как реакция на смерть российского аудитора консалтинговой компании Firestone Duncan Сергея Магнитского. Он опубликовал расследование о схемах хищений средств из бюджета РФ.
Впоследствии под санкции по этому закону стали попадать лица, которых обвиняют в нарушение прав человека и принципа верховенства права.
Добавим: в 2019 году США уже вводили санкции против Кадырова. Тогда под удар попал и президент России Владимир Путин.
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