Средняя зарплата в Украине в ноябре 2019 года составила 10679 грн (+ 16,57% за год) и установила исторический рекорд в долларовом эквиваленте – 444 доллара.

Об этом сообщил в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец. По его данным, показатель наконец превысил цифру декабря 2013 года (436 долларов).

Прирост реальной средней зарплаты с учетом инфляции составил + 10,2% за год.

Средняя зарплата в Украине установила исторический рекорд dsnews.ua

Компаниец назвал регионы с наиболее высокими средними зарплатами:

1) г. Киев – 15974 грн;

2) Донецкая обл. – 11769 грн;

3) Киевская обл. – 11313 грн;

4) Днепропетровская обл. – 11079 грн;

5) Запорожская обл. – 10639 грн.

Области с наименьшими средними зарплатами выглядят так:

1) Херсонская – 8267 гр;

2) Черновицкая – 8336 грн;

3) Черниговская – 8337 грн;

4) Кировоградская – 8687 грн;

5) Тернопольская – 8693 грн.

Facebook Владимира Компанийца

Экономист также рассказал, какие виды экономической деятельности стали самыми прибыльными:

1) финансовая и страховая деятельность – 19221 грн;

2) информация и телекоммуникации – 17996 грн;

3) государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование – 15579 грн;

4) профессиональная, научная и техническая деятельность – 14320 грн;

5) транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность – 11338 грн.

Самая низкая средняя зарплата по видам экономической деятельности:

1) временное размещения и организация питания – 6790 грн;

2) здравоохранение и предоставление социальной помощи – 7019 грн;

3) образование – 8087 грн;

4) искусство, спорт, развлечения и отдых – 8584 грн;

5) деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания – 8815 грн.

Facebook Владимира Компанийца

Facebook Владимира Компанийца

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства разработало несколько сценариев роста зарплат в Украине – базовый и оптимистический. Если в базовом прогнозе на 2022 заложена средняя зарплата в размере 16 047 гривен, то в оптимистическом может быть от 16 до 18 000 грн. Об этом сообщил глава министерства Тимофей Милованов в эфире ObozTV.

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