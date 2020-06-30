Зарплаты украинцев могут упасть почти на 1000 гривен – Пендзин

По подсчетам НБУ реальные зарплаты в Украине весной 2020 года упали впервые с 2016 года – в среднем на 0,5%. При этом, по подсчетам экономистов, в ближайшие месяцы доходы людей могут как упасть на 1000 грн, так и вырасти почти на столько же.

Одни эксперты ждут еще большего снижения из-за последствий пандемии коронавируса, а другие считают, что худший этап уже пройден, говорится в публикации "Сегодня".

Самый пессимистичный прогноз у члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина – реальная зарплата из нынешних средних 10400 гривен может упасть до 9500 гривен в месяц. То есть, по его мнению, заработки в третьем квартале упадут почти на 1000 гривен. Главная причина – последствия коронавируса, из-за которого зарплаты уменьшатся в сфере сервиса, туризма, общепита, предоставления бытовых услуг. В производственной сфере и транспорте они тоже вряд ли увеличатся – нет или мало заказов.

А глава Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский и вице-президент УСПП Виктор Скаршевский оценивают будущие средние заработки на уровне нынешних – 10300-10500 гривен.

И лишь руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин уверен, что худшее позади, и средняя зарплата на конец третьего квартала достигнет 11800 гривен. Драйверами роста, по его словам, станут выход из карантина и повышение с 1 июля соцстандартов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине реальная зарплата, согласно консенсус-прогнозу, в 2020 году рухнет на 13,9%. Этот показатель учитывает не только номинальный размер, но и влияние роста цен на покупательную способность.

Карантин и пандемия коронавируса навсегда изменили рынок труда не только в Украине, но и по всему миру. Если для нас актуально снижение зарплат и переход на удаленную работу, то в мире уже начался активный переход к новым технологичным рабочим местам и сокращение персонала.