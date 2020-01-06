Средняя зарплата в 40 тысяч: в "Слуге народа" показали, как вырастут доходы

В Украине средняя зарплата достигнет отметки выше 40 тыс. грн через 20 лет. При этом в 2030-м украинцы в среднем будут получать 21,9 тыс. грн, а в 2050-м - 58,8 тыс. грн.

Об этом говорится в экономическом прогнозе, опубликованном в законопроекте №2683. Инициаторы законопроекта – народные депутаты от "Слуги народа" Галина Третьякова, Вадим Струневич и другие. Согласно экспертным оценкам, темпы роста зарплат будут замедляться.

Если в 2023-м заработок увеличится на 8,5%, то в 2040-м прирост составит всего 4,2%, а в 2050-м - 4%. К слову, согласно данным крупного кадрового портала, сейчас зарплаты от 40 тысяч гривен в среднем получают только программисты (данные по размещенным вакансиям):

программист Java – 67 500 грн;

Net-программист – 66 000 грн;

ASP.Net программист – 47 500 грн;

C++ программист – 45 000 грн;

IOS-программист – 40 000 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что в 2020 году темпы роста реальной зарплаты в Украине составят около 10%.

С 1 января 2020-го впервые с 2008 года минимальная зарплата в Украине стала выше, чем в России и Беларуси.

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