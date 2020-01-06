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6 января • обновлено в 16:17
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Средняя зарплата в 40 тысяч: в "Слуге народа" показали, как вырастут доходы

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В Украине средняя зарплата достигнет отметки выше 40 тыс. грн через 20 лет. При этом в 2030-м украинцы в среднем будут получать 21,9 тыс. грн, а в 2050-м - 58,8 тыс. грн.

Об этом говорится в экономическом прогнозе, опубликованном в законопроекте №2683. Инициаторы законопроекта – народные депутаты от "Слуги народа" Галина Третьякова, Вадим Струневич и другие. Согласно экспертным оценкам, темпы роста зарплат будут замедляться.

Средняя зарплата в 40 тысяч: в "Слуге народа" показали, как вырастут доходы

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Если в 2023-м заработок увеличится на 8,5%, то в 2040-м прирост составит всего 4,2%, а в 2050-м - 4%. К слову, согласно данным крупного кадрового портала, сейчас зарплаты от 40 тысяч гривен в среднем получают только программисты (данные по размещенным вакансиям):

  • программист Java – 67 500 грн;

  • Net-программист – 66 000 грн;

  • ASP.Net программист – 47 500 грн;

  • C++ программист – 45 000 грн;

  • IOS-программист – 40 000 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что в 2020 году темпы роста реальной зарплаты в Украине составят около 10%.

С 1 января 2020-го впервые с 2008 года минимальная зарплата в Украине стала выше, чем в России и Беларуси.

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Тема
Работа в Украине
Место
Украина
Теги
работа зарплата
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Barax Awert
Barax Awert
Опять зебилы накурились....
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Шевченко Юрий
Шевченко Юрий
Два примера как работает зелёная власть. 1. Монобильшисть предложила поправки в КЗОТ, сильно сужающие права наёмных работников. Но и кабмин же принял постанову, что теперь сотрудник может самостоятельно выбирать где держать зарплатную карточку. Представьте, три равноценных претендента проходят собеседование у хрюши. 2 отвечают "я готов открыть зарплатную в вашем любимом банке", один говорит "я настаиваю на моём любимом банке". Кого возьмут? 2. В 4-м квартале 2019г. случились задолженности по выплатам на ребёнка. Зато в январе кабмин запустил онлайн-сервис е-малятко. И теперь родители, недополучившие живых денег, смогут покормить малыша е-сместью и надеть на него е-памперс. Вы статью сверху почитали? Так вот всё это счастье будет преимущественно в смартфоне.:)
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Ну блин сказочники - они сегодня наслаждаются жизнью на Мальдивах и Аравии за нас счёт, а нам, как и коммунисты коммунизмом, предлагают подождать неизвестно сколько. В 90-х проходили не только десятки тысяч, а и миллионы. К тому времени или ишак сдохнет или падишах...
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