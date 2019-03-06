Спасибо Путину: крымчане жалуются на нищую жизнь на полуострове 

В Евпатории местные жители зарабатывают 11 тыс. рублей (4,4 тыс. грн), а уровень жизни после аннексии Крыма значительно снизился.

Об этом со ссылкой на местную жительницу сообщила блогер RoksolanaToday&Крым‏. Она разместила скриншот с одного из сообществ Евпатории в социальных сетях, в котором крымчанка в иронической форме жалуются на уровень жизни на полуострове. "В Крыму настолько хорошо жить, что мы не платим тут только разве что за воздух (и то временно), винить Россию? Да нет, спасибо, что хоть родные и близкие целы и живу, а так веселого действительно мало", – пишет женщина.

"Зарплаты вообще царские, людишки работают за 11 тыс. (4,4 тыс. грн), тратя на коммунальные услуги половину заработанного, а им еще кушать, как ни странно, хочется", – жалуется крымчанка.

Напомним, в Крыму цены на продукты питания оказались выше, чем в российской столице Москве. В частности, оккупанты обещали, что после завершения строительства Крымского моста цены на полуострове снизятся, однако "мост почему-то не помог".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "власти" оккупированного Крыма обратились к России с просьбой увеличить финансирование по федеральной программе развития регионов до 2022 года примерно на 200 млрд рублей (82,6 млрд гривен).

Заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров заявил, что выделение дополнительных средств будет оценено, исходя из финансовых возможностей, целесообразности и необходимости на данном этапе.

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