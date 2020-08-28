Социальные пенсии в Украине уже давно не назначают: советник министра развенчал миф

В Украине уже несколько дней в СМИ распространяют информацию о грядущей отмене социальных пенсий, которую якобы озвучил советник министра соцполитики Николай Шамбир. На самом же деле социальные пенсии не назначаются еще с 2005-го. Вместо этого есть материальная помощь.

Это в комментарии OBOZREVATEL подтвердил и сам Николай Шамбир. "Мною такие слова не были сказаны. Сейчас понятие "социальной пенсии" изживает себя. Нельзя сказать, что ее нет, но с 2005-го она не назначается. А те, кому ее уже назначили, доживают свое время", – рассказал советник министра.

Правила простые: если есть 15 лет стажа, можно рассчитывать на пенсию. А если нет стажа, работы и вообще какого-либо дохода, то можно рассчитывать на социальную выплату после 65 лет. Ее размер считается как разница между доходом человека и прожиточным минимумом.

Каждый год, до 2027-го, требования по стажу будут расти. Узнать, как именно, можно ознакомившись с инфографикой ниже. Для примера рассмотрим, как украинцы будут выходить на пенсию с 2027-го:

в 65 лет – если есть от 15 до 25 лет стажа;

в 63 года – если от 25 до 35 лет стажа;

в 60 лет – если есть от 35 лет стажа.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы, согласно законопроекту о запуске второго уровня пенсионного накопления от "Слуги народа" (№2683) ежемесячно должны будут в среднем отдавать от 3 до 7% от зарплаты.

В Украине минимальная пенсия одна из самых низких в Европе. Уже несколько лет выплату считают по сниженному коэффициенту оценки стажа. Для примера, если сейчас выходить на заслуженный отдых, имея среднюю зарплату (около 10 тыс. грн), то размер пенсии составит всего 2,1 тыс. грн.

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