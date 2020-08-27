Состояние основателя Amazon Безоса установило новый исторический рекорд

Состояние основателя компании Amazon Джеффа Безоса достигло нового рекорда, ненадолго превысив отметку в $200 млрд.

Это произошло в ходе торгов вечером 25 августа, говорится в публикации Forbes.

Состояние Джеффа Безоса Forbes

"Безос стал первым человеком в истории, чье состояние достигло $200 млрд. Но задержаться в этом статусе ему не удалось: к закрытию торгов 25 августа состояние бизнесмена оценивалось в $199,7 млрд", – отметило издание.

Основатель Amazon владеет 11,1% акций компании. С начала пандемии бумаги подорожали больше чем на 55%. Состояние Безоса за 12 месяцев выросло почти на $86 млрд.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле основатель SpaceX и Tesla Илон Маск после последнего обновления рейтинга Bloomberg поднялся на седьмую строчку в списке самых богатых людей мира, прибавив к своему состоянию $6 млрд (его богатство оценили в $70,5 млрд).

12 августа американскому миллиардеру Джорджу Соросу 12 августа 2020 года исполнилось 90 лет. В рейтинге Forbes с состоянием в $8,2 млрд он занимал 162 место.