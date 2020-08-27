Состояние Маска с начала года выросло в 4 раза: благодаря чему разбогател
Состояние главы компаний Tesla и SpaceX Илона Маска превысило $100 млрд. Благодаря этому он поднялся на четвертую строчку в рейтинге миллиардеров Bloomberg.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Bloomberg Billionaires Index в четверг, 27 августа. Последнее изменение капиталов, благодаря которому Маск поднялся в рейтинге до $101 млрд, составило $5,46 млрд.
Forbes капитал бизнесмена оценил ниже – в $95,5 млрд.
Почему Маск так разбогател
Согласно оценкам Bloomberg, состояние предпринимателя в начале года составляло $27,6 млрд, а за неполные 9 месяцев оно увеличилось на $73,6 млрд.
Причина такого стремительного взлета – подорожание акций компании Tesla. В январе они стоили $430,26 за штуку. После этого они резко подорожали и на момент закрытия биржи NASDAQ 26 августа их стоимость составила $2153,17. Капитализация Tesla (стоимость всех акций компании) превышает $401 млрд.
Как сообщал OBOZREVATEL, состояние основателя компании Amazon Джеффа Безоса достигло нового рекорда, превысив отметку в $200 млрд.