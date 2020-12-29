Сомелье назвал минимальную цену качественного шампанского

Качественное игристое вино не может стоить в Украине меньше 100 гривен за бутылку.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал сомелье Дмитрий Сидоренко. При выборе праздничного напитка на маркировку можно не обращать внимания, добавил он.

Говоря о правилах выбора качественного продукта, эксперт отметил, что важнейшим показателем является производитель. "Надо иметь доверие к производителю. В Украине есть несколько производителей, которые хорошо зарекомендовали себя", – отметил он.

По словам сомелье, минимальная цена игристого вина приемлемого качества – около 100 гривен, "столового немного меньше". Но любые вина дешевле 100 гривен он не рекомендовал покупать.

Сидоренко также пояснил, что такое детское шампанское. По его словам, в большинстве случаев речь идет о газированном напитке, в основе которого – сок. Он посоветовал обращать внимание на производителя и на состав продукта. Если производитель известен, а в составе, кроме сока, нет многочисленных искусственных компонентов, детское шампанское является вполне приемлемым напитком.

Как писал OBOZREVATEL, ранее эксперты озвучили советы, как выбрать качественную водку, сыр, колбасу, красную икру и торты, а также назвали популярные способы фальсификации этих продуктов.