Снос хрущевок в Украине: в правительстве неожиданно пошли на уступки

В Украине меняют правила сноса старого жилья при реконструкции. Теперь для этого нужно согласие 75% жильцов дома, а не 100% как раньше.

Такая норма содержится в новом законопроекте, который касается старого жилья. Его разработали в Министерстве регионального строительства, сообщают в пресс-службе.

Там считают, что новые правила позволят наконец-то начать реновацию "хрущевок" и "сталинок".

"Сегодня в действующем законе прописано обязательное согласие 100% жильцов дома. То есть отказ даже одного жителя, который прописан в квартире такого дома, исключает возможность проведения реконструкции. Даже если все остальные жители полностью поддерживает это решение. Это не совсем правильно. Кроме того, коэффициент возмещения за старое жилье составляет 1,5. То есть при переезде в новый дом вам должны дать квартиру на 50% больше. Это стало основной причиной того, что реновация устаревшего жилья в Украине так и не смогла начаться на практике", – говорит замминистра Лев Парцхаладзе.

Согласно новому законопроекту, для начала реконсрукции дома будет необходимо письменное согласие не менее 75% владельцев квартир и другого недвижимого имущества. Если несогласных наберется больше 25%, их дом будет исключен из инвестиционного проекта.

Реконструкция предусматривает снос старого дома и переселение жителей в новый. При этом размер компенсации (квартиру какой площади люди получат вместо старой) будут определять местные советы.

"Мы ввели, что не сносится дом, а потом люди переезжают куда-то и строятся. В первую очередь, строится пусковой дом. Туда переезжают люди, и только потом сносятся те объекты. Обязательно, чтобы квартира была с ремонтом, и чтобы людям перевезли все", – объяснял Парцхаладзе в эфире Обоз.tv.

Хрущевки будут сносить при согласии 75% жителей kvartiraposutochno.com

Как сообщал OBOZREVATEL, проблему старого и аварийного жилья в Украине, в первую очередь хрущевок, будут решать двумя способами – массовым сносом либо реконструкцией.

При этом только в Киеве, согласно проекту генплана,необходимо сносить 3055 хрущевок, где проживает более 200 тыс. семей. Планируется в первую очередь сносить пяти-, трех- и четырехэтажки, построенные до начала 60-х. Окончательный проект реновации все еще разрабатывается.

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