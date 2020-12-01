Украинцам раздадут по 8 тысяч от Зеленского: как получить и кто за это заплатит

Работающим украинцам и физлицам-предпринимателям, которые потеряют часть дохода из-за усиления карантина, раздадут по 8 тысяч гривен. На это из бюджета планируют потратить более 10 млрд грн. При этом размер помощи не будет привязан к сумме выплаченных налогов. В результате деньги получат и те, кто скрывал обороты, платил минимальные налоги.

Это предусмотрено законопроектом №4430, который зарегистрировали в Верховной Раде. Автор документа – президент Владимир Зеленский.

Кому не дадут 8 тысяч гривен?

Согласно документу, требования по уплате налогов для получения помощи нет. То есть 8 тысяч могут получить даже те, кто платит всего несколько тысяч грн налогов. Без выплаты останутся сотрудники:

если после 31 октября 2020-го виде деятельности их предприятия поменяли на тот, который не может работать в период локдауна;

работают по совместительству;

получают среднюю зарплату выше 30 тыс. грн.

Предприниматели, если:

официально работают меньше трех месяцев;

платили за себя ЕСВ меньше трех месяцев;

которые после 31 октября 2020-го поменяли вид деятельности;

которые являются и наемными работниками, и физлицами-предпринимателями;

которые уже прекратили свою деятельность (закрылись).

Как получить деньги?

Для этого можно заполнить заявление в электронной форме с помощью Единого государственного портала электронных услуг. В заявлении нужно указать ФИО, дату рождения, серию и номер паспорта, ИНН, адрес места жительства, подтверждение соответствия застрахованного лица положениям закона; номер банковского счета для выплаты единовременной материальной помощи – по стандарту IBAN.

Что еще предусматривают новшества?

поддержку будут предоставлять на время карантина и шесть месяцев после него;

продлят договоры аренды государственного и коммунального имущества, срок действия которых истекает в период карантина

отменят плату за аренду коммунального и государственного имущества;

в стаж будет считаться период, когда человек получал помощь;

разрешат доплачивать ЕСВ самостоятельно, чтобы не потерять часть пенсии.

Математика новой идеи Зеленского:

Только за три месяца налоговых каникул бюджет может потерять 6,2 млрд грн. Если же налоговые каникулы затянутся на полгода, "дырка" составит уже 12,4 млрд! (для расчетов использованы данные ГНС за прошедший год).

Если каждому физлицу-предпринимателю выплатят по 8 тысяч гривен, из бюджета придется потратить 14,4 млрд грн! Так, в Украине около 1,8 млн физлиц-предпринимателей, которые платят около 25 млрд грн налогов в год, говорится в данных Opendatabot. По подсчетам Офиса президента, за время карантина закроется часть ФЛП, а размер компенсации составит около 10 млрд.

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