Депутаты "Слуги народа" задекларировали более 1 млрд гривен наличных

Депутаты от фракции "Слуга народа" задекларировали более 1 млрд. грн. наличности.

В то же время на банковских счетах депутаты в десять раз меньше средств – 94 млн. грн. Об этом говорится в сообщении Комитета избирателей Украины в Facebook.

Деньги "слуг народа"

"22 народных депутата "Слуги народа" задекларировали наличными более 10 млн. грн., 96 депутатов имеют наличными от 2 до 9 млн. грн., 28 депутатов держат наличными более 1 млн. грн", – говорится в сообщении.

10 "слуг", у которых больше всего наличных

Олег Воронько (ОВО №103) – 123 млн. грн. наличных средств; Александр Сова (№70 в избирательном списке) – 79 млн. грн.; Роман Мулик (№73 в избирательном списке) – 24 млн. грн.; Александр Трухин (ОВО №40) – 21 млн. грн.; Руслан Горбенко (№109 в избирательном списке) – 21 млн. грн.; Остап Шипайло (№120 в избирательном списке) – 21 млн. грн.; Давид Арахамия (председатель фракции "Слуга народа") – 20 млн. грн.; Гео Лерос (№23 в избирательном списке) – 20 млн. грн.; Артем Культенко (№19 в избирательном списке) – 19 млн. грн.; Дмитрий Соломчук (№33 в избирательном списке) – 17 млн. грн.

Также более 10 млн. грн. наличными задекларировали Игорь Марчук, Александр Скичко, Сергей Ионушас, Артем Нагаевский, Иван Юнаков, Ольга Савченко, Александр Дубинский, Елена Шуляк, Александр Ткаченко (назначен министром культуры и информационной политики), Константин Касай, Павел Павлиш, Негулевський Игорь.

"Задекларированный миллиард наличности может иметь два логических объяснения. Видимо, полное недоверие депутатов монобильшинства к украинской банковской системе. Второе, возможна схема легализации черных средств. Так, народные депутаты могут декларировать значительно большие суммы для того, чтобы иметь объяснения будущим теневым поступлением", – отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

Как считали деньги

В организации отметили, что считали "чистые" наличные – без учета средств, находящихся в собственности жен и мужей депутатов, их общих средств, а также без учета заемных средств. Средства, имеющиеся в валюте, при расчетах переводили в гривневый эквивалент.

Как сообщал OBOZREVATEL, пятый президент Украины Петр Порошенко за 2019 год задекларировал 773 млн гривен доходов, заплатил почти 188 млн гривен налогов и более 300 млн – направил на благотворительность и социальные проекты.

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов задекларировал два автомобиля, несколько квартир и земельных участков, а также более 536 тыс. гривен зарплаты на государственной должности.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подал свою декларацию за 2019 год. В ней он указал дом площадью 492,2 кв. м в Софиевской Борщаговке (село рядом с Киевом) стоимостью почти 3 млн грн, несколько квартир в столице и области.

Народный депутат и лидер фракции "Батькивщина" в Верховной Раде Юлия Тимошенко в 2019 году заработала 618,3 тыс. грн и получила $5,5 млн за компенсацию ущерба, причиненного политическими репрессиями.

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель в 2019 году заработала 935 тыс. грн.

Народный депутат от "Оппозиционного платформы – За жизнь" Виктор Медведчук, который является кумом президента России Владимира Путина, подал электронную декларацию за 2019 год. В ней, кроме доходов в 61,6 млн грн, он отметил множество элитной одежды, аксессуаров, коллекцию икон и другое имущество.

Народный депутат, член депутатской группы "За будущее" Виктор Мьялик в декларации за 2019 указал, что владеет 158 квартирами в Киево-Святошинском районе.

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