"Слуга" выдвинула 28-летнего кандидата в Киевсовет, который выиграл тендеры на 920 млн

Партия "Слуга народа" выдвинула в депутаты Киевсовета 28-летнего Александра Степенко. Кандидат официально владеет компанией "Скайбуд групп", которая выиграла у столицы тендеры на сотни миллионов гривен.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. "Я иду в "Киевсовет", потому что всю жизнь прожил в Соломенском районе. Я знаю проблемы как собственного дома, так и двора", – обращается со страниц агиток молодой политик.

В своей официальной биографии он скромно указал в строке занятость: "физическое-лицо предприниматель". На самом же деле Александр сверхуспешный предприниматель. Ему принадлежит 100% "Скайбуд групп". Эта компания выиграла государственных тендеров на 926,8 млн грн! Он как минимум долларовый мультимиллионер.

Более того, Степенко, вероятно, неплохо знает не только Соломенский, но и Святошинский район. Там его компания за 230 млн (!) занималась реконструкцией дома на ул. Кольцова, 24-а. Раскрыл секрет невероятного успеха 28-летнего физлица-предпринимателя нардеп Гео Лерос. Он слил записи из компьютера Дениса Комарницкого, которого в СМИ называют "смотрящим" за строительной сферой столицы. Из этих документов следует, что Степенко – всего лишь пешка, имя которого "светят" в документах, чтобы скрыть реальных бенефициаров.

Есть в списке и кандидатуры, о которых практически ничего не известно. К примеру, 25-летняя Лолита Венгелевская. Еще совсем недавно девушка размещала на своей странице личные фотографии, делилась критериями, по которым оценивает потенциальных ухажеров, теперь же – официально является кандидатом в депутаты от партии президента.

Как сообщал OBOZREVATEL: