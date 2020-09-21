"Слуга народа" Тищенко подарил недвижимость за 3,7 млн грн

Народный депутат Николай Тищенко (фракция "Слуга народа") летом 2020 года в своей электронной декларации трижды обновлял информацию о существенных изменениях в материальном положении.

В частности, он подарил недвижимость стоимостью более 3,7 млн грн и дважды оплачивал дорогу рекламу. Об этом говорится в данных на сайте НАПК.

Что изменилось у Тищенко в декларации

11 июня – заплатил за рекламные услуги 308 тыс. гривен;

10 июля – заплатил за рекламные услуги 144,9 тыс. гривен;

18 августа – по договору подарил недвижимое имущество, которое оценили в 3,744 млн грн. В ежегодной декларации Тищенко за 2019 год недвижимости, оцененной в такую сумму, не было (но была такая, стоимость которой не указывалась).

Декларация Николая Тищенко. nazk.gov.ua

Траты Тищенко на рекламу. nazk.gov.ua

Тищенко подарил недвижимость. nazk.gov.ua

Что Тищенко указал в декларации за 2019 год

Тищенко вместе с семьей пользуется квартирой площадью 158,1 кв. м стоимостью 7,55 млн грн (принадлежит Виталию Ситаку), квартирой площадью 53,4 кв. м (собственность его отца).

Совместно с еще тремя гражданами Украины он владеет (доля 25,55%) нежилым помещением в Киеве площадью 283,5 кв. м.

В распоряжении Тищенко автомобиль Mercedes-Benz S400 2019 года выпуска стоимостью 2,6 млн грн. Еще одно авто, Audi A8, принадлежит отцу нардепа.

Также у него 3 часов Rolex, 2 часов Audemars Piguet, 2 часов Patek Philippe, Hublot, Breguet, Bovet 1822, Graham.

У жены Тищенко Аллы Барановской 6 элитных часов; 9 брендовых сумок: Hermes Kelly, Prada, Balenciaga, Celine, Bottega Veneta, Yves Saint Laurent; клатчи от Valentino, Dior, Chanel; серьги с бриллиантами Tiffani & Co, кольцо Bulgari и браслет от Cartier; на нее записана квартира в Киеве площадью 74 кв. м, земельный участок 1000 метров и паркоместо; ездит супруга нардепа на Mercedes-Benz CLA250 2014 года.

Совместно с Владимиром Шапенко Тищенко владеет торговыми марками "ресторан-бар Сейф", "Ришелье", "Велюр", "Наша карта", "суши-бар Пушистый", "Тургенеф", "Супермодель года", "ресторан "Три вилки", Coin organic cuisine restaurant, Coin; нардепу принадлежат торговая марка facebook cafe, Bar Lobby, "Бар цветов от Николая Тищенко", Nikolay Tishchenko restaurants since 1998, ТМ "Wlunch" совместно с ООО "Инвест новация", конечным бенефициарным собственником которого является Степан Черновецкий.

Жене нардепа принадлежит 50% в ООО "Дружба Бранч" (ресторанный бизнес), 50% — в ООО "Кеплер 452" (ресторанный бизнес). С конца 2018 года — 30% в ООО "Производственно-коммерческая фирма "Римид" (ресторанный бизнес), 28,75% в ООО "Свит ЛТД" (ресторанный бизнес), совладельцем в которых также выступает Владимир Шапенко.

В течение прошлого года Тищенко заработал 596,1 тыс. грн: 174,1 тыс грн зарплаты народного депутата; 156,8 тыс. грн возмещения выплат, связанных с исполнением депутатских полномочий; 30,7 тыс. грн компенсации за проезд; 180 грн на служебные командировки по Украине от управления делами аппарата Верховной Рады; 22,3 тыс. гривен от партии "Слуга народа"; 40,7 тыс. грн зарплаты по совместительству в ООО "Свит" ЛТД, 80,8 тыс. грн — от ООО "Производственно-коммерческая фирма "Римид", 2,66 тыс. грн выплат от ООО "Контрамарка Украина", 68 тыс. грн дополнительного блага от ООО "Самсунг Электроникс Украина"; 166 грн процентов в банке "Глобус".

Барановская заработала в 2019 году 445,2 тыс. грн: 293,2 тыс. грн от предпринимательской деятельности; 150 тыс. грн от предоставления имущества в лизинг от ООО "Компания "Конкорд"; 1,9 тыс. грн призовых выплат от ООО "Тотал Маркетинг Эдженси" и 193 грн процентов в банке "Глобус".

В украинском банке "Глобус" нардеп хранит 29,7 тыс. грн и €10, а в Приватбанке – 17 грн. Еще $1,5 тыс. лежат на счету в Bank of America (США). Наличными у него 7,9 млн грн, $37 тыс., €11 тыс.

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