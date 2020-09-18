''Слуга народа'' пришел в Раду с часами Rolex за $17 тысяч

Народный депутат Андрей Задорожный (фракция "Слуга народа") пришел в Верховную Раду с часами Rolex Submariner, стоимость которых составляет от 17 до 24 тысяч долларов.

Дорогой аксессуар на избраннике заметили во время заседания в пятницу, 18 сентября, сообщил "Апостроф".

Сайт написал, что этих часов в декларации Задорожного за 2019 год нет. Если он приобрел их или получил в подарок в 2020 году, то в декларации это будет отражено уже в 2021 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава АМКУ Ольга Пищанская является владелицей чешской компании, которой нет в ее имущественной декларации.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Давид Арахамия купил дом в коттеджном городке Green Hills под Киевом по цене однокомнатной квартиры в столице.

Народный депутат Украины Илья Кива (ОПЗЖ) заявил, что не задекларировал квартиру на ул. Лютеранской в Киеве, потому, что там живет его подруга, с которой у них "просто совместный секс".