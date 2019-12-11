Нардеп от "Слуги народа" задекларировал квартиру в "ЛНР": документ

Народный депутат от "Слуги народа" Сергей Кузьминых подал изменения в декларацию за 2018 год, добавив, в частности, данные о квартире жены в оккупированном Антраците Луганской области.

Соответствующие изменения нардеп указал 10 декабря текущего года в исправленной электронной декларации. В документе он также записал квартиру в Житомире.

Жилплощадь в Луганской области (53,5 квадратных метра) была приобретена в 2007 году, квартира депутата в Житомире – в 2006-м (55,83 квадратных метра).

Сергей Кузьминых censor.net.ua

Скриншот декларации

Скриншот декларации

Скриншот декларации

Как писал OBOZREVATEL, Сергей Кузьминых прошел в Раду по мажоритарному округу №67 на Житомирщине. Он обошел действующего на тот момент нардепа Виктора Развадовского

Депутат от президентской партии "Слуга народа" является братом командира "киборгов" Олега Кузьминых.

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