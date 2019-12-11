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11 декабря • обновлено в 18:29
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Нардеп от "Слуги народа" задекларировал квартиру в "ЛНР": документ

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Народный депутат от "Слуги народа" Сергей Кузьминых подал изменения в декларацию за 2018 год, добавив, в частности, данные о квартире жены в оккупированном Антраците Луганской области.

Соответствующие изменения нардеп указал 10 декабря текущего года в исправленной электронной декларации. В документе он также записал квартиру в Житомире.

Жилплощадь в Луганской области (53,5 квадратных метра) была приобретена в 2007 году, квартира депутата в Житомире – в 2006-м (55,83 квадратных метра).

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Сергей Кузьминых

Сергей Кузьминых

censor.net.ua

Нардеп от "Слуги народа" задекларировал квартиру в "ЛНР": документ

Скриншот декларации

Нардеп от "Слуги народа" задекларировал квартиру в "ЛНР": документ

Скриншот декларации

Нардеп от "Слуги народа" задекларировал квартиру в "ЛНР": документ

Скриншот декларации

Как писал OBOZREVATEL, Сергей Кузьминых прошел в Раду по мажоритарному округу №67 на Житомирщине. Он обошел действующего на тот момент нардепа Виктора Развадовского

Депутат от президентской партии "Слуга народа" является братом командира "киборгов" Олега Кузьминых.

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Читайте все новости по теме "Декларации о доходах чиновников" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Тема
Декларации о доходах чиновников
Место
Украина Житомир
Теги
декларация квартира Партия Слуга народа Луганская область
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