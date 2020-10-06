"Слуга народа" хочет легализовать самогон: где разрешат варить и как коровы помогут обойти налоги

В Украине "Слуги народа" зарегистрировали законопроекты №4127 и 4153, которые не только легализуют самогон, но и разрешат физлицам-предпринимателям торговать им. А если при этом у бизнесмена есть три коровы, и он сдает как минимум тонну молока в месяц, то за 100 литров крепкого напитка налог можно вовсе не платить.

О том, как и что предлагают изменить "слуги" – читайте в материале OBOZREVATEL.

Самогон варить нельзя, но его все равно варят

В Украине за считанные минуты можно найти в сети и самогонный аппарат, и сотни рецептов "домашней водки". А если не хочется тратить время на производство, через "Новую почту" можно заказать уже готовый продукт.

Сейчас закон запрещает не только производить, но даже хранить самогон, самогонный аппарат. В Кодексе административных правонарушений есть отдельная статья, посвященная такому нарушению (176-я). Но санкция по ней всего от 51 до 170 грн.

Доказать производство или хранение сложно. Для этого правоохранитель должен легально попасть в дом возможного нарушителя. Разумеется, что санкцию на обыск с целью найти самогонку, получить невозможно. А любым другим способом полиция попасть в чужое жилье не может.

Юрист Александр Плахотник отмечает: и хоть санкция статьи символическая, запрет на производство самогона фактически вводит в тень всех, кто сейчас производит и продает самогонку. По новым же правилам любой украинец сможет у себя на кухне обустроить "ликеро-водочный завод".

"В пояснительной записке к документу говорится, что запрет на производство самогонки принимался еще в рамках "сухого закона". Я бы не согласился с таким утверждением. Это подакцизный товар, который требует особой технологии при производстве, эта продукция может быть опасной для жизни", – поясняет Плахотник.

И хотя сам законопроект о легализации самогона кажется безобидным, мол, этим занимаются и сейчас, в документе сказано, что он может приниматься только еще с одной инициативой: разрешить физлицам-предпринимателям, которые занимаются молочкой, гнать самогонку и не платить акциз на него. А вот это действительно смелое предложение.

Зачем физлицам-предпринимателям варить самогон?

В Украине есть крафтовое производство пива, вина, а теперь будет возможность крафтово производить и самогон, рассказывает OBOZREVATEL один из авторов законопроекта Игорь Фрис. Физлица-предприниматели смогут производить и продавать крепкие напитки.

"Физлица-предприниматели могут заниматься этой деятельностью, соблюдая критерии качества продукции, технического оборудования, должны быть специальные помещения. Им нужно будет получать платную лицензию", – рассказывает нардеп.

Останется ли при этом физлицо-предприниматель на едином налоге, "слуга народа" уточнить не смог. Мол, сейчас создается новый вид хозяйственной деятельности, а уже после будут урегулированы прочие вопросы.

Что интересно, если при этом у физлица-предпринимателя есть три коровы, и он каждый месяц сдает на переработку не меньше тонны молока, то за 100 литров самогона платить налог не придется.

"Мы вводим определение, что такое самогоноварение, что такое брага. И это становится разрешенным видом деятельности. Налог не будет взиматься только со 100 литров самогона. Если он сделал 1000 литров крафтового самогона, то со 100 литров не будет платить акциз, а с остального будет платить", – рассказывает Фрис.

Опасная водка: чего не хватает в законопроекте

Такое новшество в первую очередь может ударить по легальным производителям алкогольных напитков. Из-за ухудшение экономической ситуации потребление "домашнего спирта" выросло и без того, рассказывает OBOZREVATEL директор Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Домашний самогон как производили, так и будут производить. Единственная разница – теперь физлица-предприниматели смогут продавать его без налогов и абсолютно легально.

Отметим, производство самогона в домашних условиях может быть опасным для жизни. К примеру, в декабре прошлого года в Белой Церкви двое мужчин отравились суррогатным самогоном, который им продала 71-летняя местная жительница. Один из них скончался.

Без жесткого контроля за производством и продажей, стимула легально продавать самогон не будет. Те, кто сейчас занимается незаконным бизнесом, продолжат это делать без каких-либо лицензий.