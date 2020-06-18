"Слуга народа" готовит украинцам новый КЗоТ: увольнять смогут даже без причины
В Украине уже в ближайшее время могут принять новый проект Трудового кодекса. Главное новшество – увольнять сотрудников будет легче. Это, как уверены "слуги народа", позволит легко и без опаски создавать рабочие места. С другой стороны, юристы и представители профсоюзов бьют тревогу, мол, сотрудников хотят лишить базового права.
О том, как будет работать новый закон и к чему он может привести – читайте в материале OBOZREVATEL.
Новая идея "Слуг народа" – увольнять должно быть просто
Бизнес должен получить возможность легко увольнять сотрудников, и это упростит и процедуру создания новых рабочих мест, заявила на одной из встреч с предпринимателями глава профильного комитета Галина Третьякова. С этим же утверждением согласился и прошлый состав правительства, который в новый проект КЗоТа внес возможность сокращать людей вообще без причины.
Идея такая: права сотрудников и работодателей должны быть равноценными. Мол, если человек может просто так уволиться, то и работодатель должен иметь возможность просто так уволить. С таким утверждением, разумеется, не согласны ни профсоюзы, ни ассоциации работников.
Ассоциация работников Украины опубликовала открытое письмо, адресованное Галине Третьяковой. По их мнению, предложения нарушают конституционные права украинцев.
Руководитель общественной организации "Трудовые инициативы" Георгий Сандул с таким утверждением соглашается. "Есть 22 статья Конституции. Не допускается снижение объема прав украинцев. Если уже существующие права ущемляют, это можно считать антиконституционным решением", – рассказывает Сандул в комментарии OBOZREVATEL.
Уже сейчас, помимо правительственного проекта КЗоТа, в парламенте находится еще четыре альтернативных документа: по два от Натальи Королевской и Юлии Тимошенко. "Сейчас будет подан аналогичный проект и он уже был отправлен на экспертизу в Минюст. Правительственный проект Кодекса о труде не был согласован с работодателями и профсоюзами. Он всех не устраивает. Там 98 статей и он существенно ухудшает трудовые гарантии. У нас ратифицирована конвенция МОТ, где рамочно описаны права, которые нельзя ухудшать", – рассказывает Сандул.
Согласно предложению правительства, в статье 35-й законопроекта работодателю дают право по собственному желанию увольнять сотрудника. Сейчас обязательно нужно указывать основания для такого решения. Если бы работодатель просто так "попрощался" с сотрудником, тот может пойти в суд и выиграть его.
Более того, чаще всего, отмечает юрист Александр Плахотник, судьи обязывают выплатить зарплату за весь период, когда сотрудник не мог попасть на рабочее место из-за незаконного увольнения.
Новые причины для увольнения:
по желанию работодателя;
повторное за 180 дней нарушение трудового договора (без указания, какого именно пункта).
"Перечень условий трудового договора, нарушение которых является основанием для его прекращения в соответствии с настоящей статьей, определяется в трудовом договоре", – говорится в документе.
Скорее всего, эти пункты адаптируют и доработают, однако главная идея – упрощение процедуры увольнения – останется.
Все причины для увольнения:
истечение срока трудового договора;
согласие сторон;
расторжение трудового договора по инициативе работника (статьи 33, 34);
расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статьи 35-40);
независимые от воли сторон основания (статьи 42-46);
основания, предусмотренные трудовым договором (статья 47);
другие основания, предусмотренные законом.
К работе смогут принуждать, но в отдельных случаях
Работать на армию (альтернативная служба), по решению суда или во время военного положения придется, даже если не хочется, говорится в неофициальной редакции проекта документа.
С другой стороны, если работодатель принуждает работать ночью или на выходных, платить будут меньше. Сейчас официально действует двойная ставка. К примеру, если за рабочий день в понедельник платят 500 грн, то за работу в законный выходной в субботу должны заплатить минимум 1 тыс. грн.
Новый КЗоТ якобы ударит по кошелькам работоголиков. К примеру, в субботу вместо 1 тыс. смогут заплатить всего 600 грн. "Оплата труда за работу в выходные или нерабочие дни осуществляется в повышенном размере, определенном трудовым договором и/или соответствующим коллективным договором. С учетом такого повышения оплата труда должна быть как минимум на 20 процентов выше оплаты труда работника в пределах установленной в трудовом договоре нормы труда", – говорится в проекте.
Новый Кодекс законов о труде разрабатывают уже не первый год. Свои предложения в виде законопроекта регистрировал еще Владимир Гройсман в бытность своей работы в должности народного депутата.
"Слуги народа" же решили пойти на радикальный шаг и ради интересов работодателя урезать трудовые права украинцев.