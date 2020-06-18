"Слуга народа" готовит украинцам новый КЗоТ: увольнять смогут даже без причины

В Украине уже в ближайшее время могут принять новый проект Трудового кодекса. Главное новшество – увольнять сотрудников будет легче. Это, как уверены "слуги народа", позволит легко и без опаски создавать рабочие места. С другой стороны, юристы и представители профсоюзов бьют тревогу, мол, сотрудников хотят лишить базового права.

О том, как будет работать новый закон и к чему он может привести – читайте в материале OBOZREVATEL.

Новая идея "Слуг народа" – увольнять должно быть просто

Бизнес должен получить возможность легко увольнять сотрудников, и это упростит и процедуру создания новых рабочих мест, заявила на одной из встреч с предпринимателями глава профильного комитета Галина Третьякова. С этим же утверждением согласился и прошлый состав правительства, который в новый проект КЗоТа внес возможность сокращать людей вообще без причины.

Идея такая: права сотрудников и работодателей должны быть равноценными. Мол, если человек может просто так уволиться, то и работодатель должен иметь возможность просто так уволить. С таким утверждением, разумеется, не согласны ни профсоюзы, ни ассоциации работников.

Ассоциация работников Украины опубликовала открытое письмо, адресованное Галине Третьяковой. По их мнению, предложения нарушают конституционные права украинцев.

Письмо в Раду 1 Ассоциация работников Украины

Письмо в Раду 2 Ассоциация работников Украины

Письмо в Раду 3 Ассоциация работников Украины

Руководитель общественной организации "Трудовые инициативы" Георгий Сандул с таким утверждением соглашается. "Есть 22 статья Конституции. Не допускается снижение объема прав украинцев. Если уже существующие права ущемляют, это можно считать антиконституционным решением", – рассказывает Сандул в комментарии OBOZREVATEL.

Уже сейчас, помимо правительственного проекта КЗоТа, в парламенте находится еще четыре альтернативных документа: по два от Натальи Королевской и Юлии Тимошенко. "Сейчас будет подан аналогичный проект и он уже был отправлен на экспертизу в Минюст. Правительственный проект Кодекса о труде не был согласован с работодателями и профсоюзами. Он всех не устраивает. Там 98 статей и он существенно ухудшает трудовые гарантии. У нас ратифицирована конвенция МОТ, где рамочно описаны права, которые нельзя ухудшать", – рассказывает Сандул.

Согласно предложению правительства, в статье 35-й законопроекта работодателю дают право по собственному желанию увольнять сотрудника. Сейчас обязательно нужно указывать основания для такого решения. Если бы работодатель просто так "попрощался" с сотрудником, тот может пойти в суд и выиграть его.

Более того, чаще всего, отмечает юрист Александр Плахотник, судьи обязывают выплатить зарплату за весь период, когда сотрудник не мог попасть на рабочее место из-за незаконного увольнения.

Работа в Украине Pixabay

Новые причины для увольнения:

по желанию работодателя;

повторное за 180 дней нарушение трудового договора (без указания, какого именно пункта).

"Перечень условий трудового договора, нарушение которых является основанием для его прекращения в соответствии с настоящей статьей, определяется в трудовом договоре", – говорится в документе.

Скорее всего, эти пункты адаптируют и доработают, однако главная идея – упрощение процедуры увольнения – останется.

Все причины для увольнения:

истечение срока трудового договора;

согласие сторон;

расторжение трудового договора по инициативе работника (статьи 33, 34);

расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статьи 35-40);

независимые от воли сторон основания (статьи 42-46);

основания, предусмотренные трудовым договором (статья 47);

другие основания, предусмотренные законом.

К работе смогут принуждать, но в отдельных случаях

Работать на армию (альтернативная служба), по решению суда или во время военного положения придется, даже если не хочется, говорится в неофициальной редакции проекта документа.

С другой стороны, если работодатель принуждает работать ночью или на выходных, платить будут меньше. Сейчас официально действует двойная ставка. К примеру, если за рабочий день в понедельник платят 500 грн, то за работу в законный выходной в субботу должны заплатить минимум 1 тыс. грн.

Новый КЗоТ якобы ударит по кошелькам работоголиков. К примеру, в субботу вместо 1 тыс. смогут заплатить всего 600 грн. "Оплата труда за работу в выходные или нерабочие дни осуществляется в повышенном размере, определенном трудовым договором и/или соответствующим коллективным договором. С учетом такого повышения оплата труда должна быть как минимум на 20 процентов выше оплаты труда работника в пределах установленной в трудовом договоре нормы труда", – говорится в проекте.

Новый Кодекс законов о труде разрабатывают уже не первый год. Свои предложения в виде законопроекта регистрировал еще Владимир Гройсман в бытность своей работы в должности народного депутата.

"Слуги народа" же решили пойти на радикальный шаг и ради интересов работодателя урезать трудовые права украинцев.